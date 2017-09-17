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  • 17.09, 19:51

    Жители Лондона отравились распыленными химикатами

    1 комментарий
    • Фото: @LAS_HART / twitter.com
    Жители Лондона отравились распыленными химикатами

    Жители Лондона отравились распыленными химикатами

    Жители Лондона отравились распыленными химикатами
  • Фото: @LAS_HART / twitter.com

    • В британской столице несколько человек отравились неизвестными химикатами, распыленными в воздухе. ЧП произошло на юге Лондона.

    Как сообщает газета The Sun, несколько жителей южного Лондона почувствовали сильное недомогание и были госпитализированы. Причиной стали неизвестные химические вещества, распыленные в воздухе.

    В районе происшествия перекрыто движение. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Они готовят близлежащие дома к эвакуации, если это потребуется.

    Издание уточняет, что полиция не исключает возможную связь инцидента с терроризмом. Также предполагается, что неизвестное вещество попало в воздух из канализации.

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