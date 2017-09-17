Жители Лондона отравились распыленными химикатами

В британской столице несколько человек отравились неизвестными химикатами, распыленными в воздухе. ЧП произошло на юге Лондона.
Как сообщает газета The Sun, несколько жителей южного Лондона почувствовали сильное недомогание и были госпитализированы. Причиной стали неизвестные химические вещества, распыленные в воздухе.
В районе происшествия перекрыто движение. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Они готовят близлежащие дома к эвакуации, если это потребуется.
Издание уточняет, что полиция не исключает возможную связь инцидента с терроризмом. Также предполагается, что неизвестное вещество попало в воздух из канализации.
В районе происшествия перекрыто движение. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Они готовят близлежащие дома к эвакуации, если это потребуется.
Издание уточняет, что полиция не исключает возможную связь инцидента с терроризмом. Также предполагается, что неизвестное вещество попало в воздух из канализации.
Комментарии