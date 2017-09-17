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  • 17.09, 19:51

    Замглавы ФСИН Коршунов поделился впечатлениями от своего СИЗО

    4 комментария

    Замглавы ФСИН Коршунов поделился впечатлениями от своего СИЗО

    Замглавы ФСИН Коршунов поделился впечатлениями от своего СИЗО

    Арестованный заместитель директора ФСИН рассказал, что теперь знает, как улучшить условия содержания в СИЗО.

    Заместитель директора ФСИН Олег Коршунов, арестованный по делу о крупной растрате, поделился с правозащитниками впечатлениями от пребывания в изоляторе. По его словам, он понял многие недостатки СИЗО, только когда сам там оказался, сообщила РИА Новости зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

    Так, Коршунов рассказал, что условия содержания в СИЗО довольно жесткие, некоторые вещи оказались для него недоступны, в том числе одежда нужного размера и диетическое питание. Замглавы ФСИН отметил, что в изоляторе к нему относятся хорошо и обращаются на «вы». В целом Коршунов не жалуется на свое пребывание, но отмечает ряд нюансов и теперь знает, что необходимо исправить, сообщила правозащитница.

    Ева Меркачева: «Он говорит о том, что в СИЗО хорошая медицина, нормальное отношение к нему. Однако спит при этом он в фуфайке, чтобы не замерзнуть, неудобные матрасы и отсутствует телевизор. Но жаловаться на это он не намерен».

    смотретьПри обыске у Коршунова изъяли коллекцию часов и крупную сумму денег
    При обыске у Коршунова изъяли коллекцию часов и крупную сумму денег
    Олег Коршунов был арестован на два месяца 14 сентября. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. Замдиректора ФСИН обвиняют в растрате в особо крупном размере: по данным следователей, он организовал заключение двух госконтрактов на поставки продуктов и топлива по завышенным ценам. Кроме того, у следователей есть к Коршунову вопросы по поводу строительства СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, которое он курировал.

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