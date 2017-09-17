Космический грузовик Dragon вернулся на Землю

Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане.
Космический грузовик отстыковался от Международной космической станции (МКС) в воскресенье днем.
Теперь же, как сообщили в американской компании SpaceX, корабль успешно завершил свою 12-ю миссию на МКС. На Землю он доставил 1,7 тонны грузов.
Напомним, Dragon отправился к МКС 14 августа с помощью ракеты Falcon 9. 16 августа космический грузовик доставил на станцию почти 3 тонны грузов — продукты, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов.
Теперь же, как сообщили в американской компании SpaceX, корабль успешно завершил свою 12-ю миссию на МКС. На Землю он доставил 1,7 тонны грузов.
Good splashdown of Dragon confirmed, completing its 12th mission to and from the @Space_Station.— SpaceX (@SpaceX) 17 сентября 2017 г.
Напомним, Dragon отправился к МКС 14 августа с помощью ракеты Falcon 9. 16 августа космический грузовик доставил на станцию почти 3 тонны грузов — продукты, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов.
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