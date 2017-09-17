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  • 17.09, 18:20

    В ДТП под Саратовом пострадали трое взрослых и ребенок

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    • Фото: capatoff / vk.com
    В ДТП под Саратовом пострадали трое взрослых и ребенок

    В ДТП под Саратовом пострадали трое взрослых и ребенок

    В ДТП под Саратовом пострадали трое взрослых и ребенок
  • Фото: capatoff / vk.com

    • На трассе под Саратовом столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Пострадали четыре человека.

    По данным ТАСС, ДТП произошло на автодороге Сызрань — Саратов днем 17 сентября. В областной службе спасения агентству рассказали, что в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе десятилетний мальчик.

    Юрий Юрин, начальник областной службы спасения: «В результате столкновения трех автомобилей госпитализированы четыре человека: трое взрослых и ребенок. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей».

    На место аварии выезжали сотрудники скорой помощи, центра медицины катастроф и ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.

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