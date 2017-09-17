В ДТП под Саратовом пострадали трое взрослых и ребенок

На трассе под Саратовом столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Пострадали четыре человека.
По данным ТАСС, ДТП произошло на автодороге Сызрань — Саратов днем 17 сентября. В областной службе спасения агентству рассказали, что в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе десятилетний мальчик.
Юрий Юрин, начальник областной службы спасения: «В результате столкновения трех автомобилей госпитализированы четыре человека: трое взрослых и ребенок. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей».
На место аварии выезжали сотрудники скорой помощи, центра медицины катастроф и ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.
Юрий Юрин, начальник областной службы спасения: «В результате столкновения трех автомобилей госпитализированы четыре человека: трое взрослых и ребенок. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей».
На место аварии выезжали сотрудники скорой помощи, центра медицины катастроф и ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.
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