Порошенко увеличил военные расходы на миллиард долларов

Президент Украины утвердил выделение 165,37 млрд гривен (около 6,3 млрд долларов) на оборонную сферу в 2018 году.
Пётр Порошенко подписал указ, вводящий в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
В документе отмечается, что в 2018 году министерству обороны Украины будет выделено 83,32 млрд гривен, национальной гвардии — 11,09 млрд гривен, нацполиции — 24,28 млрд гривен, а Службе безопасности Украины — 7,65 млрд гривен, сообщили в пресс-службе президент Украины.
Надо сказать, что в этом году Киев потратит на оборону 138 млрд гривен (5,3 млрд долларов). В 2016 расходы на оборону составили 113 млрд гривен (4,3 млрд долларов).
В документе отмечается, что в 2018 году министерству обороны Украины будет выделено 83,32 млрд гривен, национальной гвардии — 11,09 млрд гривен, нацполиции — 24,28 млрд гривен, а Службе безопасности Украины — 7,65 млрд гривен, сообщили в пресс-службе президент Украины.
Надо сказать, что в этом году Киев потратит на оборону 138 млрд гривен (5,3 млрд долларов). В 2016 расходы на оборону составили 113 млрд гривен (4,3 млрд долларов).
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