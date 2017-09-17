Война с прививками: почему родители не верят в болезни своих детей

В России появились
ВИЧ-диссиденты — люди, считающие СПИД заговором фармацевтических компаний. Шоком было известие о смерти девочки с ВИЧ из-за того, что родители ее не лечили. Почему взрослые принимают решения, которые стоят жизни их детям?
ВИЧ-инфицированной пациентке тюменской больницы все же придется ответить за гибель дочери. Три года назад женщина родила девочку и запретила проверять ее на ВИЧ, так как не верила в свой диагноз. В суд на нее подал ее муж, который узнал обо всем после смерти ребенка, но вскоре иск отозвал. Уголовное дело против ВИЧ-диссидентки было возобновлено только после вмешательства прокуратуры.
Похожая ситуация сложилась в Петербурге: там девочка умерла от ВИЧ, потому что приемные родители решили ее не лечить.
ВИЧ-диссиденты появились в России около 17 лет назад, рост их активности связывают с расцветом соцсетей. Эти люди считают, что ВИЧ не существует, а ВИЧ-положительные пациенты умирают от токсичной терапии и неправильных диагнозов. Иркутский патологоанатом Владимир Агеев первым заявил, что вирус придумали в США, чтобы отмывать деньги на производстве лекарств. Он написал об этом несколько книг, в которых призывал всех, особенно беременных женщин, не сдавать кровь на ВИЧ.
В обществе диагноз ВИЧ до сих пор ассоциируется с антисоциальным поведением: мол, если вы не преступник и не наркоман, заразиться вы не можете.
Юлия Верещагина, активистка движения «Пациентский контроль»: «ВИЧ — это болезнь проституток, наркоманов. В обществе до сих пор такое мнение. Это позорное клеймо, из-за него могут выгнать из дома, с работы, не подадут руки. Когда мои родители узнали, что у меня такой диагноз, первый вопрос был — и чем же ты занималась?»
Некоторые, наслушавшись домыслов, упорно отказываются от достижений современной медицины. Из-за массовых отказов от вакцинации против кори в России ожидают эпидемию этой уже забытой болезни.
Елена Плотицина, заведущая отделением иммунопрофилактики центра медицинской профилактики департамента здравоохранения города Москвы: «Корь по Европе уже давно идет, начиная с 2008–2009 годов… Почему-то есть религиозные общины, которые отказываются именно от коревой инфекции. Поэтому… все инфекции поднимают голову — и дифтерия, и коклюш у маленьких детей».
Для челябинского школьника Вани Чугарина позиция матери по поводу медицины обернулась изгнанием из школы. Наталья Семенова запретила медикам проверять у сына реакцию пробы Манту. Цель пробы Манту, как известно, — определить, есть ли в организме микобактерии, вызывающие туберкулез. Непроверенный ребенок не только сам уязвим, но и подвергает опасности остальных детей. Поэтому на сторону школы встала прокуратура, и Наталье пришлось уступить.
Опыт челябинских педагогов готовы использовать их коллеги из других регионов — в том числе и в случае вакцинации против серьезных инфекционных заболеваний. В Минздраве РФ сейчас обсуждают возможность изменить условия предоставления больничных родителям непривитых детей. Скоро начнется сезонная эпидемия гриппа, и менее вакцинация началась. Медики уже отмечают — в этом году среди желающих привиться помимо постоянных клиентов немало новичков.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
Похожая ситуация сложилась в Петербурге: там девочка умерла от ВИЧ, потому что приемные родители решили ее не лечить.
ВИЧ-диссиденты появились в России около 17 лет назад, рост их активности связывают с расцветом соцсетей. Эти люди считают, что ВИЧ не существует, а ВИЧ-положительные пациенты умирают от токсичной терапии и неправильных диагнозов. Иркутский патологоанатом Владимир Агеев первым заявил, что вирус придумали в США, чтобы отмывать деньги на производстве лекарств. Он написал об этом несколько книг, в которых призывал всех, особенно беременных женщин, не сдавать кровь на ВИЧ.
В обществе диагноз ВИЧ до сих пор ассоциируется с антисоциальным поведением: мол, если вы не преступник и не наркоман, заразиться вы не можете.
Юлия Верещагина, активистка движения «Пациентский контроль»: «ВИЧ — это болезнь проституток, наркоманов. В обществе до сих пор такое мнение. Это позорное клеймо, из-за него могут выгнать из дома, с работы, не подадут руки. Когда мои родители узнали, что у меня такой диагноз, первый вопрос был — и чем же ты занималась?»
Некоторые, наслушавшись домыслов, упорно отказываются от достижений современной медицины. Из-за массовых отказов от вакцинации против кори в России ожидают эпидемию этой уже забытой болезни.
Елена Плотицина, заведущая отделением иммунопрофилактики центра медицинской профилактики департамента здравоохранения города Москвы: «Корь по Европе уже давно идет, начиная с 2008–2009 годов… Почему-то есть религиозные общины, которые отказываются именно от коревой инфекции. Поэтому… все инфекции поднимают голову — и дифтерия, и коклюш у маленьких детей».
Для челябинского школьника Вани Чугарина позиция матери по поводу медицины обернулась изгнанием из школы. Наталья Семенова запретила медикам проверять у сына реакцию пробы Манту. Цель пробы Манту, как известно, — определить, есть ли в организме микобактерии, вызывающие туберкулез. Непроверенный ребенок не только сам уязвим, но и подвергает опасности остальных детей. Поэтому на сторону школы встала прокуратура, и Наталье пришлось уступить.
Опыт челябинских педагогов готовы использовать их коллеги из других регионов — в том числе и в случае вакцинации против серьезных инфекционных заболеваний. В Минздраве РФ сейчас обсуждают возможность изменить условия предоставления больничных родителям непривитых детей. Скоро начнется сезонная эпидемия гриппа, и менее вакцинация началась. Медики уже отмечают — в этом году среди желающих привиться помимо постоянных клиентов немало новичков.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
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