На Украине покупатель вызвал полицию из-за говорящего по-русски кассира

Покупатель в продуктовом магазине в украинском городе Вышгороде вызвал полицию, когда одна из продавщиц заговорила с ним
по-русски.
|
3140
Оскорбленный покупатель изложил свою версию событий на своей странице в Facebook. По словам мужчины, кассир заявила, что не понимает украинский язык, потому что она русская. Рассерженный мужчина назвал инцидент «вопиющим нарушением прав».
Олег, покупатель: «Кассир начала задавать мне вопросы на иностранном языке, я попросил говорить на украинском, на что она ответила отказом. Я сообщаю, что она нарушает законы Украины, по которым обслуживание по умолчанию должно происходить на украинском языке. Она нагло говорит: „Я не понимаю украинский. И вообще я русская“».
После схватки с кассиром покупатель потребовал книгу жалоб, но администратор магазина ему отказала. После чего мужчина вызвал полицию. Правоохранители предложили недовольному покупателю проехать в отделение, но тот потребовал оформить заявление о правонарушении на месте.
Олег: «Все же приняли его (заявление) на месте. Будем внимательно следить за развитием событий. Хотелось бы получить официальный ответ от сети „ЭКО Маркет“, как вообще возможно так унижать украинский язык».
Мужчина заявил, что постоянно требует предоставления услуг на государственном языке и периодически составляет жалобы на сотрудников торговых сетей, которые отказываются говорить с ним на украинском.
Напомним, Верховная рада Украины приняла закон о так называемой тотальной украинизации образования. Согласно документу, обучение на языках нацменьшинств на Украине хотят полностью ликвидировать к 2020 году. Российский МИД заявил, что закон нарушает украинскую конституцию и противоречит международным обязательствам Киева.
Также депутаты собираются рассмотреть законопроект «О государственном языке», который придаст украинскому языку исключительный статус. Предусматривается, что украинский станет обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, медицинских учреждений, а также всех учебных заведений.
Олег, покупатель: «Кассир начала задавать мне вопросы на иностранном языке, я попросил говорить на украинском, на что она ответила отказом. Я сообщаю, что она нарушает законы Украины, по которым обслуживание по умолчанию должно происходить на украинском языке. Она нагло говорит: „Я не понимаю украинский. И вообще я русская“».
После схватки с кассиром покупатель потребовал книгу жалоб, но администратор магазина ему отказала. После чего мужчина вызвал полицию. Правоохранители предложили недовольному покупателю проехать в отделение, но тот потребовал оформить заявление о правонарушении на месте.
Олег: «Все же приняли его (заявление) на месте. Будем внимательно следить за развитием событий. Хотелось бы получить официальный ответ от сети „ЭКО Маркет“, как вообще возможно так унижать украинский язык».
Мужчина заявил, что постоянно требует предоставления услуг на государственном языке и периодически составляет жалобы на сотрудников торговых сетей, которые отказываются говорить с ним на украинском.
Напомним, Верховная рада Украины приняла закон о так называемой тотальной украинизации образования. Согласно документу, обучение на языках нацменьшинств на Украине хотят полностью ликвидировать к 2020 году. Российский МИД заявил, что закон нарушает украинскую конституцию и противоречит международным обязательствам Киева.
Также депутаты собираются рассмотреть законопроект «О государственном языке», который придаст украинскому языку исключительный статус. Предусматривается, что украинский станет обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, медицинских учреждений, а также всех учебных заведений.
Комментарии