На вокзале в Марселе облили кислотой американских туристок

На вокзале
Сент-Чарльз в Марселе женщина напала на туристов из США и облила их соляной кислотой.
Нападение произошло около 11 утра по местному времени (12:00 мск). Как сообщает газета Provence, 41-летняя женщина подошла к четырем американским туристкам, которые ждали поезд в Париж, и плеснула на них соляной кислотой. Двум девушкам 20 и 21 года жидкость попала в лицо. Сейчас они находятся в больнице.
Отмечается, что нападавшая не пыталась скрыться с места преступления и не выкрикивала никаких лозунгов. Ее задержали полицейские.
При этом правоохранители охарактеризовали поведение женщины как «неуравновешенное» и заявили, что о террористической атаке речь не идет.
Отмечается, что нападавшая не пыталась скрыться с места преступления и не выкрикивала никаких лозунгов. Ее задержали полицейские.
При этом правоохранители охарактеризовали поведение женщины как «неуравновешенное» и заявили, что о террористической атаке речь не идет.
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