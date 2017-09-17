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  • 17.09, 16:50

    Трамп придумал прозвище для главы КНДР

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    • Фото: Reuters © 2017, Yuri Gripas
    Трамп придумал прозвище для главы КНДР

    Трамп придумал прозвище для главы КНДР

    Трамп придумал прозвище для главы КНДР
  • Фото: Reuters © 2017, Yuri Gripas

    • Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи назвал лидера КНДР Ким Чен Ына Рокетмэном.

    Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter о своем телефонном разговоре о проблеме КНДР с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В своей записи американский лидер называет Ким Чен Ына Рокетмэном.

    Дональд Трамп, президент США: «Вчера я говорил с президентом Южной Кореи. Спросил его, как дела у Рокетмэна. Слишком долго формируются газопроводы в Северной Корее. Как жаль!»




    Ранее в Белом доме сообщили, что в ходе телефонного разговора американский и южнокорейский лидеры «отметили, что КНДР продолжает бросать вызов мировому сообществу даже после того, как ООН самым серьезным образом осудила повторяющиеся провокации со стороны Пхеньяна». Также президенты подтвердили приверженность «принятию шагов по укреплению мер сдерживания, а также расширения экономического и дипломатического давления на КНДР», говорится в заключении.

    смотретьСБ ООН осудил «крайне провокационный» пуск ракеты КНДР
    СБ ООН осудил «крайне провокационный» пуск ракеты КНДР
    Напомним, что в пятницу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Испытание было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна, которые предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и запрет на поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ООН ввел ограничения на экспорт в КНДР нефти и продуктов ее переработки. СМИ сообщили, что северокорейцы по всей стране выстраиваются в огромные очереди за бензином.

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