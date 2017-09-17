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  • 17.09, 16:50
    Скотленд-Ярд назвал бесполезным высказывание Трампа о теракте в Лондоне. Великобритания, Лондон, Трамп Дональд, задержание, полиция, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСкотленд-Ярд назвал бесполезным высказывание Трампа о теракте в Лондоне

    Скотленд-Ярд назвал бесполезным высказывание Трампа о теракте в Лондоне

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    Скотленд-Ярд назвал бесполезным высказывание Трампа о теракте в Лондоне

    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr> назвал бесполезным высказывание Трампа о теракте в Лондоне

      Президента США Дональду Трампу не стоило комментировать операцию по расследованию теракта в Лондоне, заявили в МВД Великобритании.

      От высказываний Дональда Трампа о расследовании теракта в лондонском метро мало пользы, заявил в интервью BBC глава британского МВД Эмбер Радд.

      Эмбер Радд, глава Министерства внутренних дел Великобритании: «Еще никогда не приносило пользу выстраивание домыслов в отношении проводимой операции».

      Ранее Трамп раскритиковал британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом.

      Дональд Трамп, президент США: «Еще одна атака в Лондоне, совершенная террористом-неудачником. Это больные и слабоумные люди, которые находились в поле зрения Скотленд-Ярда. Нужно действовать на опережение!»




      Напомним, что взрыв в переполненном вагоне поезда на станции Parsons Green произошел в пятницу. Взрывное устройство сработало не полностью. Пострадали 30 человек. Задержаны двое подозреваемых — 18-летний и 21-летний мужчины.

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