Скотленд-Ярд назвал бесполезным высказывание Трампа о теракте в Лондоне

Президента США Дональду Трампу не стоило комментировать операцию по расследованию теракта в Лондоне, заявили в МВД Великобритании.
От высказываний Дональда Трампа о расследовании теракта в лондонском метро мало пользы, заявил в интервью BBC глава британского МВД Эмбер Радд.
Эмбер Радд, глава Министерства внутренних дел Великобритании: «Еще никогда не приносило пользу выстраивание домыслов в отношении проводимой операции».
Ранее Трамп раскритиковал британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом.
Дональд Трамп, президент США: «Еще одна атака в Лондоне, совершенная террористом-неудачником. Это больные и слабоумные люди, которые находились в поле зрения Скотленд-Ярда. Нужно действовать на опережение!»
Напомним, что взрыв в переполненном вагоне поезда на станции Parsons Green произошел в пятницу. Взрывное устройство сработало не полностью. Пострадали 30 человек. Задержаны двое подозреваемых — 18-летний и 21-летний мужчины.
Эмбер Радд, глава Министерства внутренних дел Великобритании: «Еще никогда не приносило пользу выстраивание домыслов в отношении проводимой операции».
Ранее Трамп раскритиковал британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом.
Дональд Трамп, президент США: «Еще одна атака в Лондоне, совершенная террористом-неудачником. Это больные и слабоумные люди, которые находились в поле зрения Скотленд-Ярда. Нужно действовать на опережение!»
Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2017 г.
Напомним, что взрыв в переполненном вагоне поезда на станции Parsons Green произошел в пятницу. Взрывное устройство сработало не полностью. Пострадали 30 человек. Задержаны двое подозреваемых — 18-летний и 21-летний мужчины.
Комментарии