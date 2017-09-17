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  • 17.09, 18:20
    В Подмосковье школьники запустили в стратосферу мадагаскарских шипящих тараканов. Московская область, дети и подростки, космос, насекомые, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье школьники запустили в стратосферу мадагаскарских шипящих тараканов

    В Подмосковье школьники запустили в стратосферу мадагаскарских шипящих тараканов

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    В Подмосковье школьники запустили в стратосферу мадагаскарских шипящих тараканов

    В Подмосковье школьники запустили в стратосферу мадагаскарских шипящих тараканов

    В Подмосковье школьники запустили в стратосферу мадагаскарских шипящих тараканов

      Сегодня с подмосковного аэродрома Вихрево в стратосферу отправился летательный аппарат с весьма необычным экипажем.

      Метеорологический стратостат с обитаемой капсулой, в которой расположились четыре первопроходца из вида gromphadorhina portentosa, они же мадагаскарские шипящие тараканы, запустили школьники из Первого детского космического агентства. Его создали на базе музеев занимательной науки «Экспериментаниум» и «Живые системы» в надежде вырастить из сегодняшних подростков настоящих космических инженеров.

      На платформе, помимо четырех тараканавтов, все по-взрослому: есть бортовой компьютер, система радиосвязи, спутниковый маяк и видеокамеры. Все это позволяет проводить в реальном времени всесторонне исследовать и экипаж, и полет, который продолжался всего пару часов. Летательный аппарат успешно приземлился во Владимирской области, в 120 километрах от места старта. Найти его и доставить на базу вместе с экипажем отправился поисковый отряд «Юнармии».

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