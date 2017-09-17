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  • 17.09, 16:50
    Осенний велопарад собрал около 30 тысяч участников. Москва, велоспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОсенний велопарад собрал около 30 тысяч участников

    Осенний велопарад собрал около 30 тысяч участников

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    Осенний велопарад собрал около 30 тысяч участников

    Осенний велопарад собрал около 30 тысяч участников

    Осенний велопарад собрал около 30 тысяч участников

      В Москве сегодня прошел ежегодный осенний велопарад. По предварительным оценкам, от ВДНХ до Красной Пресни проехали около 30 тысяч человек.

      Колонна двигалась со скоростью не более 15 километров в час, поэтому у велосипедистов было время посмотреть по сторонам, тем более посмотреть есть на что.

      Владимир Кумов, куратор проекта Let’s bike it!: «Поедем в основном по набережным сначала Яузы, потом Москвы-реки. Несмотря на то, что маршрут не менялся 4 года, сегодня он, кажется, будет совсем по-другому восприниматься. В Москве прошла глобальная реконструкция, многие набережные выглядят совершенно иначе. Проедем мимо парка „Зарядье“, под парящим мостом. Я думаю, участники очень сильно удивятся и не узнают Москву».

      Парад приурочен ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечают 22 сентября. К слову, сегодня идея пересесть на велосипеды посетила многих москвичей. Дело в том, что из-за велопребега в столице перекрыли многие, в том числе центральные улицы.

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