Осенний велопарад собрал около 30 тысяч участников

В Москве сегодня прошел ежегодный осенний велопарад. По предварительным оценкам, от ВДНХ до Красной Пресни проехали около 30 тысяч человек.

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Москва

Колонна двигалась со скоростью не более 15 километров в час, поэтому у велосипедистов было время посмотреть по сторонам, тем более посмотреть есть на что.



Владимир Кумов, куратор проекта Let’s bike it!: «Поедем в основном по набережным сначала Яузы, потом Москвы-реки. Несмотря на то, что маршрут не менялся 4 года, сегодня он, кажется, будет совсем по-другому восприниматься. В Москве прошла глобальная реконструкция, многие набережные выглядят совершенно иначе. Проедем мимо парка „Зарядье“, под парящим мостом. Я думаю, участники очень сильно удивятся и не узнают Москву».



Парад приурочен ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечают 22 сентября. К слову, сегодня идея пересесть на велосипеды посетила многих москвичей. Дело в том, что из-за велопребега в столице перекрыли многие, в том числе центральные улицы.