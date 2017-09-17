Война за мозги: Запад открыл охоту на российских программистов

Российские программисты стали объектами охоты. Война нового типа уже идет в виртуальном мире, и для этой войны нужны воины.
Александр Винник был арестован на греческом пляже на глазах у детей. Консультировал биржу, занимавшуюся биткоинами. Обвинили в том, что работал без американской лицензии, а биржа теоретически могла заниматься грязными деньгами.
Программист высокого класса Дмитрий Зубаха попал в кипрскую тюрьму, когда впервые решил побывать за границей. Его обвинили во взломе Amazon, Google, Boeing — почти всего, что есть в Интернете.
Идет та самая война, на которой все средства хороши, на которой оружием для остановки иранских ядерных центрифуг был вирус, написанный по заказу ЦРУ. На которой уже Китай обваливает биржу криптовалют — и американцы теряют миллиарды. На которой Россию обвиняют в том, что она попытается обойти санкции, оплачивая покупки и получая кредиты на криптовалютных биржах. На которой темные воины — русские хакеры, избравшие Трампа. И если это невозможно доказать, то можно предъявить самих русских хакеров, а потом заставить их работать.
Игорь Ашманов, IT-предприниматель: «На уровне НАТО приняли закон о приравнивании кибератак к акту войны, то есть ты можешь отвечать обычной военной силой».
Зубаха называет себя военнопленным, как своего коллегу Дмитрия Склярова, арестован ФБР — за то, что слишком умный. Поехал на международную конференцию — предупредить, что формат PDF уязвим. Его пришлось отпустить — был слишком большой скандал. Таким же военнопленным, как Роман Селезнев — похищен на Мальдивах, 27 лет тюрьмы якобы за взлом кредиток, согласился сотрудничать. Точно так же сейчас уговаривают Александра Винника.
На этой неделе самый известный из российских программистов, Евгений Касперский решился лететь в США — спасать свой бизнес. Его программы-антивирусы обвинили в кибершпионаже. Не хотел лететь до последнего, объяснял — боюсь непредвиденных проблем. Писал в Вашингтон — возьмите все коды, открою все секреты, сделаю все, что потребуется. Ему ответили — встретимся в Америке.
Программист высокого класса Дмитрий Зубаха попал в кипрскую тюрьму, когда впервые решил побывать за границей. Его обвинили во взломе Amazon, Google, Boeing — почти всего, что есть в Интернете.
Идет та самая война, на которой все средства хороши, на которой оружием для остановки иранских ядерных центрифуг был вирус, написанный по заказу ЦРУ. На которой уже Китай обваливает биржу криптовалют — и американцы теряют миллиарды. На которой Россию обвиняют в том, что она попытается обойти санкции, оплачивая покупки и получая кредиты на криптовалютных биржах. На которой темные воины — русские хакеры, избравшие Трампа. И если это невозможно доказать, то можно предъявить самих русских хакеров, а потом заставить их работать.
Игорь Ашманов, IT-предприниматель: «На уровне НАТО приняли закон о приравнивании кибератак к акту войны, то есть ты можешь отвечать обычной военной силой».
Зубаха называет себя военнопленным, как своего коллегу Дмитрия Склярова, арестован ФБР — за то, что слишком умный. Поехал на международную конференцию — предупредить, что формат PDF уязвим. Его пришлось отпустить — был слишком большой скандал. Таким же военнопленным, как Роман Селезнев — похищен на Мальдивах, 27 лет тюрьмы якобы за взлом кредиток, согласился сотрудничать. Точно так же сейчас уговаривают Александра Винника.
На этой неделе самый известный из российских программистов, Евгений Касперский решился лететь в США — спасать свой бизнес. Его программы-антивирусы обвинили в кибершпионаже. Не хотел лететь до последнего, объяснял — боюсь непредвиденных проблем. Писал в Вашингтон — возьмите все коды, открою все секреты, сделаю все, что потребуется. Ему ответили — встретимся в Америке.
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