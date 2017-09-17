Мужчина погиб на аттракционе «Заживо погребенный»

На аттракционе «Заживо погребенный» в гонконгском парке развлечений Ocean Park произошел несчастный случай.
На аттракционе, который стоит из горки и «дома с приведениями», погиб 21-летний мужчина.
Как заявили в парке развлечений, молодой человек по ошибке зашел на территорию, предназначенную только для сотрудников. Там гостя ударило движущимися частями горки.
В результате мужчина потерял сознание и скончался, сообщает сайт Вести.Ru.
Как заявили в парке развлечений, молодой человек по ошибке зашел на территорию, предназначенную только для сотрудников. Там гостя ударило движущимися частями горки.
В результате мужчина потерял сознание и скончался, сообщает сайт Вести.Ru.
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