Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.09, 16:50

    Мужчина погиб на аттракционе «Заживо погребенный»

    комментировать

    Мужчина погиб на аттракционе «Заживо погребенный»

    Мужчина погиб на аттракционе «Заживо погребенный»

    На аттракционе «Заживо погребенный» в гонконгском парке развлечений Ocean Park произошел несчастный случай.

    На аттракционе, который стоит из горки и «дома с приведениями», погиб 21-летний мужчина.

    Как заявили в парке развлечений, молодой человек по ошибке зашел на территорию, предназначенную только для сотрудников. Там гостя ударило движущимися частями горки.

    В результате мужчина потерял сознание и скончался, сообщает сайт Вести.Ru.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru