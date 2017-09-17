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  • 17.09, 16:50

    Слепцова рассказала о состоянии попавшей в аварию Медведцевой

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    • Фото: sleptsovass / instagram.com
    Слепцова рассказала о состоянии попавшей в аварию Медведцевой

    Слепцова рассказала о состоянии попавшей в аварию Медведцевой

    Слепцова рассказала о состоянии попавшей в аварию Медведцевой
  • Фото: sleptsovass / instagram.com

    • Биатлонистка Светлана Слепцова поделилась в соцсети информацией о состоянии своей коллеги, попавшей в аварию под Красноярском.

    Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева пришла в сознание после операции. Об этом сообщила ее коллега, спортсменка Светлана Слепцова на своей странице в Instagram. Слепцова поблагодарила всех, кто беспокоится о здоровье Медведцевой, и добавила, что биатлонистка чувствует себя нормально и уже шутит.

    Всем привет ! Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки 🙏🏻 Не думала что столько людей сегодня напишет и позвонит ! У нас всё хорошо ,мы обошлись без повреждений ,но вот нашей Ольге досталось ((( Но и с ней тоже уже всё нормально ,она в сознании и уже шутит ) 😊 А ехали мы из г. Бородино ,там проходили соревнования на Призы ОЧ ! 🙏🏻 Ещё раз спасибо ,и давайте все пожелаем Оле здоровья !!!

    Публикация от S S (@sleptsovass)



    В автомобильную аварию под Красноярском попали три спортсменки: Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина. В лобовое стекло их машины попал болт, вылетевший из-под колес неустановленной машины на встречной полосе. Слепцова и Вилухина не пострадали, а Медведцева получила травму головы. Ей сделали операцию, в настоящее время она в больнице.

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