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  • 17.09, 16:50

    На Москву обрушится гроза с сильным ветром

    1 комментарий
    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    На Москву обрушится гроза с сильным ветром

    На Москву обрушится гроза с сильным ветром

    На Москву обрушится гроза с сильным ветром
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • В МЧС предупреждают москвичей о о неблагоприятных погодных условиях во второй половине дня.

    Гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом МЧС сообщили в Росгидромете.

    Спасатели призывают водителей быть аккуратными и внимательными на дорогах. Пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями, сообщает «Интерфакс».

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