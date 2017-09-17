На Москву обрушится гроза с сильным ветром

В МЧС предупреждают москвичей о о неблагоприятных погодных условиях во второй половине дня.
Гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом МЧС сообщили в Росгидромете.
Спасатели призывают водителей быть аккуратными и внимательными на дорогах. Пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями, сообщает «Интерфакс».
Спасатели призывают водителей быть аккуратными и внимательными на дорогах. Пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями, сообщает «Интерфакс».
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