Реки пива и баварские костюмы: в Мюнхене открылся фестиваль «Октоберфест»

В Мюнхене стартовали самые знаменитые и самые крупные народные гулянья в мире. «Октоберфест» распахнул двери для любителей пива со всех уголков планеты. Ежегодно в Баварию приезжают порядка 6 миллионов человек на праздник, который длится 16 дней. Выпитое за это время количество пива измеряется миллионами литров.

«Октоберфест» — это в первую очередь масштабное застолье, на котором пиво льется рекой. На открытии фестиваля обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер воскликнул «откупорено» и при помощи специального молотка со второго удара вбил кран в первую бочку со свежим пивом.



Количество этих ударов ежегодно живо обсуждают гости фестиваля. Лучший результат принадлежит бывшему главе Мюнхена Кристиану Уде. Он на протяжении нескольких лет открывал бочку также двумя ударами. Хуже всего это получалось у Томаса Виммера, которому в далеком 1950 году потребовалось целых 19 ударов.



Первую кружку пенного напитка традиционно вручили премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу. Многие посетители, в том числе иностранцы, на «Октоберфест» наряжаются в традиционную баварскую одежду. Женщины надевают дирндль, мужчины — кожаные штаны или ледерхозен. Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.