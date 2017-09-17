Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.09, 16:50

    Ирак и Россия возобновили прерванное 13 лет назад авиасообщение

    комментировать

    Ирак и Россия возобновили прерванное 13 лет назад авиасообщение

    Ирак и Россия возобновили прерванное 13 лет назад авиасообщение

    Иракская авиакомпания Iraqi Airways в воскресенье совершила первый с 2004 года рейс в Москву.

    Авиалайнер с делегацией во главе с министром транспорта Ирака Каземом Хамами на борту приземлился в аэропорту Внуково, передает РИА Новости.

    Агентство уточняет, что авиационные власти Ирака и России договорились об открытии регулярного прямого сообщения еще в 2015 году. Тогда же в качестве перевозчика с иракской стороны была выбрана авиакомпания Iraqi Airways. Российская делегация обещала выбрать авиаперевозчика со своей стороны на более позднем этапе.

    Авиасообщение с Ираком было прервано в 2004 году после того по инициативе российской стороны. Причиной стал недостаточный уровень обеспечения безопасности полетов из-за ухудшения обстановки в Ираке.

    Авиакомпания Iraqi Airways основана в 1945 году. В 60-х годах компания приобрела российские самолеты Ту-124 и Ил-76 для выполнения грузовых рейсов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru