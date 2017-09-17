Ирак и Россия возобновили прерванное 13 лет назад авиасообщение

Иракская авиакомпания Iraqi Airways в воскресенье совершила первый с 2004 года рейс в Москву.
Авиалайнер с делегацией во главе с министром транспорта Ирака Каземом Хамами на борту приземлился в аэропорту Внуково, передает РИА Новости.
Агентство уточняет, что авиационные власти Ирака и России договорились об открытии регулярного прямого сообщения еще в 2015 году. Тогда же в качестве перевозчика с иракской стороны была выбрана авиакомпания Iraqi Airways. Российская делегация обещала выбрать авиаперевозчика со своей стороны на более позднем этапе.
Авиасообщение с Ираком было прервано в 2004 году после того по инициативе российской стороны. Причиной стал недостаточный уровень обеспечения безопасности полетов из-за ухудшения обстановки в Ираке.
Авиакомпания Iraqi Airways основана в 1945 году. В 60-х годах компания приобрела российские самолеты Ту-124 и Ил-76 для выполнения грузовых рейсов.
Агентство уточняет, что авиационные власти Ирака и России договорились об открытии регулярного прямого сообщения еще в 2015 году. Тогда же в качестве перевозчика с иракской стороны была выбрана авиакомпания Iraqi Airways. Российская делегация обещала выбрать авиаперевозчика со своей стороны на более позднем этапе.
Авиасообщение с Ираком было прервано в 2004 году после того по инициативе российской стороны. Причиной стал недостаточный уровень обеспечения безопасности полетов из-за ухудшения обстановки в Ираке.
Авиакомпания Iraqi Airways основана в 1945 году. В 60-х годах компания приобрела российские самолеты Ту-124 и Ил-76 для выполнения грузовых рейсов.
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