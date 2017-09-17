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  • 17.09, 16:50
    Путин проинспектирует «Запад-2017» на полигоне Лужский. Белоруссия, Путин, армии мира, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин проинспектирует «Запад-2017» на полигоне Лужский

    Путин проинспектирует «Запад-2017» на полигоне Лужский

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    Путин проинспектирует «Запад-2017» на полигоне Лужский

    Путин проинспектирует <nobr>«Запад-2017»</nobr> на полигоне Лужский

      Президент РФ Владимир Путин 18 сентября прибудет в Ленинградскую область и проинспектирует действия военных России и Белоруссии на основном этапе учения «Запад-2017».

      В пресс-службе Кремля сообщили, что верховный главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения «Запад-2017», который пройдет на полигоне Лужский.

      Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поездка не связана с реакцией лидеров стран Запада на проводимые Россией и Белоруссией военные учения. В Кремле подчеркивали, что это обычная поездка на наиболее крупное учение. «Путин его всегда посещает как главнокомандующий», — добавил Песков.

      смотретьУчения России и Белоруссии вызвали панику на Западе
      Учения России и Белоруссии вызвали панику на Западе
      Напомним, масштабные учения «Запад-2017» начались 14 сентября сразу на девяти полигонах России и Белоруссии. В течение недели военные проведут боевые стрельбы с применением сил и средств авиации и войск ПВО. А название объясняется исключительно географическим фактором, пояснили в Минобороны, успокоив наблюдателей соседних государств. В маневрах принимают участие более 12 тысяч военнослужащих и почти 700 единиц боевой техники.

      Западные СМИ назвали маневры агрессивными, а генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал, что направит трех своих представителей наблюдать за ходом учений.

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