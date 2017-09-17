«Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно»

Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 2:2.Хозяева уже на 29-й минуте остались вдесятером — красную карточку за фол последней надежды получил Виталий Шахов. А всего через 6 минут Георгий Джикия отправил мяч в ворота «Тосно». На 63-й минуте Марио Пашалич удвоил преимущество «Спартака».Однако хозяева в концовке смогли спасти матч. Сначала на 86-й минуте Евгений Марков сократил отставание, а еще через четыре минуты Антон Заболотный восстановил равновесие.«Спартак» с 13 очками остался на восьмой строчке. «Тосно» с 9 баллами идет на 13-м месте.