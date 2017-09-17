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  • 17.09, 15:18

    «Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно»

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Киреев
    «Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно»

    «Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно»

    «Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно»
  • Фото: РИА Новости, Михаил Киреев

    • Московский «Спартак» упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Тосно» в матче 10-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 2:2.

    Хозяева уже на 29-й минуте остались вдесятером — красную карточку за фол последней надежды получил Виталий Шахов. А всего через 6 минут Георгий Джикия отправил мяч в ворота «Тосно». На 63-й минуте Марио Пашалич удвоил преимущество «Спартака».

    Однако хозяева в концовке смогли спасти матч. Сначала на 86-й минуте Евгений Марков сократил отставание, а еще через четыре минуты Антон Заболотный восстановил равновесие.

    «Спартак» с 13 очками остался на восьмой строчке. «Тосно» с 9 баллами идет на 13-м месте.





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