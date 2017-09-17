«Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно»

Московский «Спартак» упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Тосно» в матче
10-го тура чемпионата России.
Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 2:2.
Хозяева уже на 29-й минуте остались вдесятером — красную карточку за фол последней надежды получил Виталий Шахов. А всего через 6 минут Георгий Джикия отправил мяч в ворота «Тосно». На 63-й минуте Марио Пашалич удвоил преимущество «Спартака».
Однако хозяева в концовке смогли спасти матч. Сначала на 86-й минуте Евгений Марков сократил отставание, а еще через четыре минуты Антон Заболотный восстановил равновесие.
«Спартак» с 13 очками остался на восьмой строчке. «Тосно» с 9 баллами идет на 13-м месте.
Хозяева уже на 29-й минуте остались вдесятером — красную карточку за фол последней надежды получил Виталий Шахов. А всего через 6 минут Георгий Джикия отправил мяч в ворота «Тосно». На 63-й минуте Марио Пашалич удвоил преимущество «Спартака».
Однако хозяева в концовке смогли спасти матч. Сначала на 86-й минуте Евгений Марков сократил отставание, а еще через четыре минуты Антон Заболотный восстановил равновесие.
«Спартак» с 13 очками остался на восьмой строчке. «Тосно» с 9 баллами идет на 13-м месте.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 0:1 35’ Георгий Джикия pic.twitter.com/w8RRaMj4fG— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 0:2 63’ Марио Пашалич pic.twitter.com/5OFfRuluoT— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
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