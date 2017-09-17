Путин поздравил президента Киргизии Атамбаева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего киргизского коллегу Алмазбека Атамбаева, отметив его личный вклад в укрепление партнерства и союзничества РФ и Киргизии.

Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму на имя киргизского лидера Алмазбека Атамбаева. Текст опубликован на сайте Кремля.



Владимир Путин, президент РФ: «Уважаемый Алмазбек Шаршенович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Ваша деятельность на посту главы государства, направленная на решение актуальных задач социально-экономического развития Киргизии и укрепление ее международных позиций, снискала Вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом».



Путин пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. В пресс-службе президента добавили, что российский лидер созвонился с Атамбаевым и «тепло поздравил его с днем рождения, пожелав успехов в высокой ответственной деятельности и здоровья».