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  • 17.09, 15:19

    На учениях «Запад-2017» задействовали новейшую версию танков Т-72Б3

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Виталий Тимкив
    На учениях <nobr>«Запад-2017»</nobr> задействовали новейшую версию танков <nobr>Т-72Б3</nobr>

    На учениях «Запад-2017» задействовали новейшую версию танков Т-72Б3

    На учениях <nobr>«Запад-2017»</nobr> задействовали новейшую версию танков <nobr>Т-72Б3</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Виталий Тимкив

    • Российско-белорусские учения «Запад-2017» стали первым масштабным испытанием для экипажей танков Т-72Б3 новейшей модификации.

    В ходе учений экипажи танков совершают многокилометровые марши по пересеченной, а также проводят боевые стрельбы в дневное и ночное время и отрабатывают скоростные маневры, отметили в Минобороны РФ.

    Отличительными особенностями новейшей модификации Т-72Б3 являются двигатель повышенной мощности, модернизированная система управления огнем, система автоматизации контроля и управления силовой установкой. Кроме того, новая защита танков включает многослойное бронирование и противокумулятивные экраны защиты.

    смотретьВ России и Белоруссии стартовали масштабные учения «Запад-2017»
    В России и Белоруссии стартовали масштабные учения «Запад-2017»
    Напомним, учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. В них задействованы более 12 тыс. военнослужащих из России и Белоруссии, около 70 самолетов и вертолетов, а также 250 танков и 10 кораблей. Сегодня стартовал второй этап учений, который продлится до 20 сентября

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