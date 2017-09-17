На учениях «Запад-2017» задействовали новейшую версию танков Т-72Б3

Российско-белорусские учения «Запад-2017» стали первым масштабным испытанием для экипажей танков Т-72Б3 новейшей модификации.
В ходе учений экипажи танков совершают многокилометровые марши по пересеченной, а также проводят боевые стрельбы в дневное и ночное время и отрабатывают скоростные маневры, отметили в Минобороны РФ.
Отличительными особенностями новейшей модификации Т-72Б3 являются двигатель повышенной мощности, модернизированная система управления огнем, система автоматизации контроля и управления силовой установкой. Кроме того, новая защита танков включает многослойное бронирование и противокумулятивные экраны защиты.
Напомним, учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. В них задействованы более 12 тыс. военнослужащих из России и Белоруссии, около 70 самолетов и вертолетов, а также 250 танков и 10 кораблей. Сегодня стартовал второй этап учений, который продлится до 20 сентября
Отличительными особенностями новейшей модификации Т-72Б3 являются двигатель повышенной мощности, модернизированная система управления огнем, система автоматизации контроля и управления силовой установкой. Кроме того, новая защита танков включает многослойное бронирование и противокумулятивные экраны защиты.
Напомним, учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. В них задействованы более 12 тыс. военнослужащих из России и Белоруссии, около 70 самолетов и вертолетов, а также 250 танков и 10 кораблей. Сегодня стартовал второй этап учений, который продлится до 20 сентября
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