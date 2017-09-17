Третьяк в интервью НТВ рассказал, что ждет российскую сборную без Овечкина и Малкина

На этой неделе хоккеист Александр Овечкин официально заявил, что не сможет поехать на Олимпиаду в Пхеньчхон. По новым правилам НХЛ клубы не могут отпустить своих игроков на Олимпиаду. Хоккеистов поставили перед выбором: или контракт и профессиональная карьера, или игра за национальную команду. И это касается не только наших — всех, кто играет в НХЛ. В интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой ситуацию прокомментировал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Третьяк уверен, что Овечкин — патриот и очень хотел играть за национальную сборную. Но для него — поездка на Олимпиаду равнозначна завершению карьеры в НХЛ.



Владислав Третьяк: «Овечкин хочет выиграть Олимпийские игры. Я понимаю его. И его владелец отпускал. Но Национальная хоккейная лига запретила. Сказали, что для них это бизнес, они теряют деньги. А Международная федерация хоккея сказала, что не пустит на Олимпиаду людей, которые имеют контракт. Поэтому ему ворота закрыли с двух сторон практически».



Впрочем, считает Третьяк, российская сборная выложится на 100% независимо от того, выйдет ли Овечкин на лед предстоящей Олимпиады.



Владислав Третьяк: «Наши игроки будут отдаваться на 100%, будут стараться показать хороший хоккей. И с Овечкиным, и без Овечкина. Каждый хочет, особенно на Олимпиаде, выиграть. Поэтому, кто бы ни поехал, будут зубами грызть лед, чтобы стать олимпийскими чемпионами и доставить радость миллионам болельщиков».



По мнению Третьяка, сейчас в российском хоккее много молодых, перспективных игроков. Однако рядом с ними должны играть и опытные хоккеисты, главное — правильно расставить на льду.



Владислав Третьяк: «У нас много молодых игроков. Но у нас есть и опытные игроки: Ковальчук, Дацюк. Знаете, это батькин хоккей — они должны быть в команде, потому что они — пример, они уважаемые, они с титулами. Они сейчас здесь и уже не уедут. Я надеюсь, что они будут. Но самое главное теперь — правильно их расставить Потому что на Олимпиаде в Сочи, к сожалению, тренерский состав не смог с этим справиться. Малкин играл с Овечкиным — две звезды, и они по одному голу забили всего на Олимпиаде. Такие звезды! Поэтому сегодня еще раз все вопросы будут к тренерскому составу».



Тем не менее, отмечает Третьяк, даже если мы не увидим на Олимпиаде лучших, то все равно увидим хороший хоккей, который доставит удовольствие миллионам болельщиков. Тем более что легендарный хоккеист пообещал раскрыть игрокам российской сборной главный секрет победы со времен суперсерии СССР — Канада. И не только на словах, но и на деле.