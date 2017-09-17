Эвелина Блёданс год скрывала скандальный развод с молодым мужем

Стала известна истинная причина развода Эвелины Блёданс.
Коллеги Эвелины Блёданс уверены: самую сексуальную актрису страны бросил муж. Поэтому она и скрывала страшную правду. Развод Блёданс обсуждает весь шоу-бизнес. На днях актриса призналась: с 35-летним Александром Сёминым они развелись еще год назад. Режиссер с одним чемоданом вернулся в свою московскую квартиру, но помогает деньгами и регулярно навещает их солнечного сына Семёна.
Подруги подбадривают Эвелину, но не понимают, почему актриса весь год молчала, что в 48 лет осталась одна с маленьким ребенком на руках. И зачем создавала иллюзию счастливой семейной жизни. В соцсети выкладывала совместные снимки, а в интервью рассказывала, что специально для мужа сделала новую грудь.
Вот и сейчас Эвелина Блёданс уходит в глухую оборону. Истинная причина развода с Александром Сёминым для нее — слишком неудобный вопрос.
Эвелина Блёданс: «Не верьте сплетням. Ищите воду».
Свой развод Эвелина Блёданс скрывала даже от родственников. Племянница актрисы Даниэла о случившемся узнала из газет.
Даниэла: «Никто не думал, что так сложится у Эли. Что она разведется с еще одним мужем. Ну и тем более останется с маленьким ребенком с синдромом Дауна одна».
Психологи догадываются, о чем молчит Блёданс. По их мнению, актриса боится признаться, что она — умница и красавица — в 48 лет одинока. И 35-летний Александр Сёмин, возможно, уже счастлив с другой и молодой.
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Подруги подбадривают Эвелину, но не понимают, почему актриса весь год молчала, что в 48 лет осталась одна с маленьким ребенком на руках. И зачем создавала иллюзию счастливой семейной жизни. В соцсети выкладывала совместные снимки, а в интервью рассказывала, что специально для мужа сделала новую грудь.
Вот и сейчас Эвелина Блёданс уходит в глухую оборону. Истинная причина развода с Александром Сёминым для нее — слишком неудобный вопрос.
Эвелина Блёданс: «Не верьте сплетням. Ищите воду».
Свой развод Эвелина Блёданс скрывала даже от родственников. Племянница актрисы Даниэла о случившемся узнала из газет.
Даниэла: «Никто не думал, что так сложится у Эли. Что она разведется с еще одним мужем. Ну и тем более останется с маленьким ребенком с синдромом Дауна одна».
Психологи догадываются, о чем молчит Блёданс. По их мнению, актриса боится признаться, что она — умница и красавица — в 48 лет одинока. И 35-летний Александр Сёмин, возможно, уже счастлив с другой и молодой.
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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