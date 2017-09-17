Роскошные виллы российских звезд в Майами после урагана: видео

Валерий Леонтьев, Игорь Николаев, Наташа Королёва и Леонид Агутин подсчитывают убытки после урагана в Майами.
Валерий Леонтьев весь день на телефоне с Америкой. Певцу докладывают, какой ущерб нанес ураган «Ирма» его роскошной вилле в Майами. В двухэтажном особняке площадью 280 квадратов певец только что закончил ремонт. Леонтьев лично красил забор, планировал сдать дом подороже. А теперь переживает, что пальмы на участке поломаны, а от воды поднялся дубовый паркет.
Леонид Агутин, у которого тоже в Майами квартира, переживал не за имущество, а за дочь — 18-летнюю Лизу. В многоэтажном доме она осталась одна. Певец уговаривал дочь спуститься в бункер, предлагал купить билеты в Москву, но Лиза отказалась уезжать из города. И пока бушевала стихия, Агутин был как на иголках.
Ураган не прошел мимо и соседних звездных домов. Муж Наташи Королёвой Тарзан мужественно встречал «Ирму» на балконе своей квартиры. Правда, когда ураган набирает полную силу, он ведет репортаж уже через окно.
Другое видео на свой страх и риск сняла старшая дочь Игоря Николаева Юлия: ураган как спичечные коробки сносит машины, ломает дорогие яхты, а все, что происходит на улицах, больше напоминает вселенский потоп.
Глядя на последствия урагана, Лолита думает: не отменить ли ей поездку в Америку? У певицы скоро гастроли, а синоптики не исключают, что на смену «Ирме» придет очередной ураган. Лолита панически боится стихийных бедствий и, возможно, вскоре продаст свои апартаменты в Болгарии. Оказывается, что там тоже трясет. Подробнее — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Леонид Агутин, у которого тоже в Майами квартира, переживал не за имущество, а за дочь — 18-летнюю Лизу. В многоэтажном доме она осталась одна. Певец уговаривал дочь спуститься в бункер, предлагал купить билеты в Москву, но Лиза отказалась уезжать из города. И пока бушевала стихия, Агутин был как на иголках.
Ураган не прошел мимо и соседних звездных домов. Муж Наташи Королёвой Тарзан мужественно встречал «Ирму» на балконе своей квартиры. Правда, когда ураган набирает полную силу, он ведет репортаж уже через окно.
Другое видео на свой страх и риск сняла старшая дочь Игоря Николаева Юлия: ураган как спичечные коробки сносит машины, ломает дорогие яхты, а все, что происходит на улицах, больше напоминает вселенский потоп.
Глядя на последствия урагана, Лолита думает: не отменить ли ей поездку в Америку? У певицы скоро гастроли, а синоптики не исключают, что на смену «Ирме» придет очередной ураган. Лолита панически боится стихийных бедствий и, возможно, вскоре продаст свои апартаменты в Болгарии. Оказывается, что там тоже трясет. Подробнее — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
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