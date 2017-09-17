И тебя вылечат: Дана Борисова вытащит знаменитых подруг из наркотического омута

Алкогольный и наркотический омут, в котором несколько лет провела Дана Борисова, пленил и ее знаменитых подруг. Звезда сообщила, кто в
шоу-бизнесе нуждается в лечении от пагубной зависимости.
Борисова рассказала о двух девушках-блондинках, одна из которых телеведущая, другая — танцовщица.
Дана Борисова: «Телеведущая и балерина. Вот этих девушек нужно спасать. И я этим займусь в ближайшее время!»
Иосиф Пригожин догадывается, кого именно Дана Борисова имеет в виду.
Иосиф Пригожин, продюсер: «Она про Настю? Вы знаете, трудно давать оценку чужим поступкам, кто спивается там, пляшет. Трудно обращать внимание на опустившихся людей».
На вечеринках продюсер не раз заставал балерину с кальяном. Если подсчитать все рюмки, стаканы и фужеры с горячительным, которые Волочкова публикует в соцсетях, ей действительно стоит остановиться, подмечает Анна Калашникова, бывшая невеста Прохора Шаляпина. По ее словам, ни для кого не секрет, что балерина любит выпить.
Коллеги знают, что под градусом Волочкова нередко теряет контроль. Интервью, где она едва ворочает языком, обсуждала вся страна. Тогда писали, что Волочкова пьяна «в шпагат».
После расставания с отцом дочери, бизнесменом Вдовиным, Волочковой так никто и не предложил руку и сердце. При таких же обстоятельствах начинала спиваться Дана Борисова. Она подробно рассказала об этом в программе «Секрет на миллион».
Имя второй неназванной блондинки тоже угадать нетрудно.
Анна Калашникова: «Это Маша Малиновская. Я очень много слышала, что требуется помощь Маше».
В последнее время Маша Малиновская действительно почти не бывает на публике, а если выходит в люди, то ведет себя странно, постоянно жалуется на простуду и шмыгает носом, а красные глаза прячет под темными очками. У Малиновской замедленная реакция и спутанная речь, но звезда отрицает зависимость.
Маша Малиновская, телеведущая: «У всех есть какой-то стереотип, он связан с наркотиками. Я не торчу, если вы об этом! У меня был такой опыт в жизни, я взрослая девочка, я стала матерью».
По мнению психолога, стеклянный взгляд у телеведущей из-за приема транквилизаторов, которые, вероятно, ей прописали в связи с депрессивным состоянием. По словам специалиста, Малиновской было бы неплохо снизить эту дозу.
Коллеги переживают за блондинок. Ведь если Дана Борисова действительно имеет в виду Машу Малиновскую и Анастасию Волочкову, то и они готовы предложить им свою помощь, ведь они обе матери, растят детей без крепкого мужского плеча, а одна Борисова в одиночку точно их не спасет. Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Дана Борисова: «Телеведущая и балерина. Вот этих девушек нужно спасать. И я этим займусь в ближайшее время!»
Иосиф Пригожин догадывается, кого именно Дана Борисова имеет в виду.
Иосиф Пригожин, продюсер: «Она про Настю? Вы знаете, трудно давать оценку чужим поступкам, кто спивается там, пляшет. Трудно обращать внимание на опустившихся людей».
На вечеринках продюсер не раз заставал балерину с кальяном. Если подсчитать все рюмки, стаканы и фужеры с горячительным, которые Волочкова публикует в соцсетях, ей действительно стоит остановиться, подмечает Анна Калашникова, бывшая невеста Прохора Шаляпина. По ее словам, ни для кого не секрет, что балерина любит выпить.
Коллеги знают, что под градусом Волочкова нередко теряет контроль. Интервью, где она едва ворочает языком, обсуждала вся страна. Тогда писали, что Волочкова пьяна «в шпагат».
После расставания с отцом дочери, бизнесменом Вдовиным, Волочковой так никто и не предложил руку и сердце. При таких же обстоятельствах начинала спиваться Дана Борисова. Она подробно рассказала об этом в программе «Секрет на миллион».
Имя второй неназванной блондинки тоже угадать нетрудно.
Анна Калашникова: «Это Маша Малиновская. Я очень много слышала, что требуется помощь Маше».
В последнее время Маша Малиновская действительно почти не бывает на публике, а если выходит в люди, то ведет себя странно, постоянно жалуется на простуду и шмыгает носом, а красные глаза прячет под темными очками. У Малиновской замедленная реакция и спутанная речь, но звезда отрицает зависимость.
Маша Малиновская, телеведущая: «У всех есть какой-то стереотип, он связан с наркотиками. Я не торчу, если вы об этом! У меня был такой опыт в жизни, я взрослая девочка, я стала матерью».
По мнению психолога, стеклянный взгляд у телеведущей из-за приема транквилизаторов, которые, вероятно, ей прописали в связи с депрессивным состоянием. По словам специалиста, Малиновской было бы неплохо снизить эту дозу.
Коллеги переживают за блондинок. Ведь если Дана Борисова действительно имеет в виду Машу Малиновскую и Анастасию Волочкову, то и они готовы предложить им свою помощь, ведь они обе матери, растят детей без крепкого мужского плеча, а одна Борисова в одиночку точно их не спасет. Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
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