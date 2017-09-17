Матвиенко назвала нелогичной идею США разместить миротворцев на границе РФ и Украины

Валентина Матвиенко оценила предложение Госдепа США разместить миротворцев ООН на всей территории Донбасса, включая
украинско-российскую границу.
По словам спикера Совета Федерации, «никакой логики в этом предложении нет».
Матвиенко подчеркнула, что миротворцы в зоне конфликта нужны для того, чтобы обеспечить безопасности миссии ОБСЕ. Сотрудники организации могут работать не только на линии соприкосновения, поэтому, «естественно, миротворцы будут сопровождать их по всей территории» Донбасса, передает «Интерфакс».
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «А если кто-то начинает диктовать какие-то иные условия, то они не понимают того, что происходит в зоне конфликта. Те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса и Луганска колючей проволокой или кольцом и уничтожить просто этих людей, я думаю, этот замысел ни у кого не пройдет».
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Изначально речь шла о том, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения. Позже глава государства допустил размещение «голубых касок» и на других территориях, где работают сотрудники ОБСЕ.
В Госдепе же заявили, что миротворческие силы «должны иметь широкий мандат» и размещаться на всей территории юго-востока Украины, в том числе на границе с Россией.
Матвиенко подчеркнула, что миротворцы в зоне конфликта нужны для того, чтобы обеспечить безопасности миссии ОБСЕ. Сотрудники организации могут работать не только на линии соприкосновения, поэтому, «естественно, миротворцы будут сопровождать их по всей территории» Донбасса, передает «Интерфакс».
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «А если кто-то начинает диктовать какие-то иные условия, то они не понимают того, что происходит в зоне конфликта. Те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса и Луганска колючей проволокой или кольцом и уничтожить просто этих людей, я думаю, этот замысел ни у кого не пройдет».
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Изначально речь шла о том, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения. Позже глава государства допустил размещение «голубых касок» и на других территориях, где работают сотрудники ОБСЕ.
В Госдепе же заявили, что миротворческие силы «должны иметь широкий мандат» и размещаться на всей территории юго-востока Украины, в том числе на границе с Россией.
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