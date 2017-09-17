Невеста Марата Башарова расплакалась на свадьбе из-за неблагозвучной росписи

Третья свадьба Марата Башарова оказалась неожиданностью для его коллег и прессы. Он зарегистрировал отношения с Елизаветой Шевырковой в одном из загсов на окраине Москвы.
На церемонию жених прибыл на запорожце, украшенным лентами и плюшевым медведем, да и на салюте сэкономил — торжество устроил в день празднования 870-летия города.
Марат Башаров, актер: «Мы ждали три года 870-летия Москвы. И в этот день решили стать мужем и женой официально. Специально сегодня мы заказали погоду, салют».
Актер, который за один съемочный день, как пишут газеты, зарабатывает 350 тысяч рублей, раскошелился только на наряд невесты. Башаров был женат дважды, Елизавета Шевыркова в 31 год впервые связала себя узами брака. Она была в пышном платье в пол, классической фате и с букетом орхидей. На свадьбе присутствовали только самые близкие, не больше 20 человек.
Во время торжественной речи невеста размазала тушь по щекам, после чего актер надел на безымянный палец невесты кольцо с бриллиантом и поцеловал ей руку. Как выяснила программа «Ты не поверишь!», на свадебную фотосессию жених тоже решил не тратиться. Для первого семейного снимка молодожены устроились прямо на стульях в фойе загса.
У порога ресторана новобрачных встречали русским караваем и татарской народной музыкой. Невесту угощали медом, чтобы сладкой была семейная жизнь. Елизавета призналась, почему на регистрации брака не сдержала слез. Оказывается, девушка переживала из-за росписи. Сочетание первых букв имени и новой фамилии выглядит не очень благозвучно.
Марат Башаров, актер: «Мы ждали три года 870-летия Москвы. И в этот день решили стать мужем и женой официально. Специально сегодня мы заказали погоду, салют».
Актер, который за один съемочный день, как пишут газеты, зарабатывает 350 тысяч рублей, раскошелился только на наряд невесты. Башаров был женат дважды, Елизавета Шевыркова в 31 год впервые связала себя узами брака. Она была в пышном платье в пол, классической фате и с букетом орхидей. На свадьбе присутствовали только самые близкие, не больше 20 человек.
Во время торжественной речи невеста размазала тушь по щекам, после чего актер надел на безымянный палец невесты кольцо с бриллиантом и поцеловал ей руку. Как выяснила программа «Ты не поверишь!», на свадебную фотосессию жених тоже решил не тратиться. Для первого семейного снимка молодожены устроились прямо на стульях в фойе загса.
У порога ресторана новобрачных встречали русским караваем и татарской народной музыкой. Невесту угощали медом, чтобы сладкой была семейная жизнь. Елизавета призналась, почему на регистрации брака не сдержала слез. Оказывается, девушка переживала из-за росписи. Сочетание первых букв имени и новой фамилии выглядит не очень благозвучно.
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