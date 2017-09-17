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  • 17.09, 13:48

    СМИ: Франция предупредила о новых видах терактов в Европе

    2 комментария

    СМИ: Франция предупредила о новых видах терактов в Европе

    СМИ: Франция предупредила о новых видах терактов в Европе

    Полиции Франции предупредила, что террористы могут устроить новые атаки в Европе.

    По данным французских правоохранительных органов, радикалы могут поджечь леса или отравить продукты. Особое внимание также призывают уделять безопасности на железных дорогах.

    В связи с ростом террористической угрозы полиция выпустила специальное конфиденциальное заявление и предупредила о «крайне высоком уровне террористической угрозы» как во Франции, так и в других европейских странах. Как отмечает Le Parisien, это было сделано после того, как в распоряжении правоохранительных оказались материалы пропаганды террористов, которые призывают своих сторонников «завоевать доверие неверующих, скрывая свою радикализацию», а потом устроить атаку.

    Для предотвращения угроз безопасности, власти решили усилить охрану школ и университетов, а также железных дорог и туристических объектов.

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