СМИ: Франция предупредила о новых видах терактов в Европе

Полиции Франции предупредила, что террористы могут устроить новые атаки в Европе.
По данным французских правоохранительных органов, радикалы могут поджечь леса или отравить продукты. Особое внимание также призывают уделять безопасности на железных дорогах.
В связи с ростом террористической угрозы полиция выпустила специальное конфиденциальное заявление и предупредила о «крайне высоком уровне террористической угрозы» как во Франции, так и в других европейских странах. Как отмечает Le Parisien, это было сделано после того, как в распоряжении правоохранительных оказались материалы пропаганды террористов, которые призывают своих сторонников «завоевать доверие неверующих, скрывая свою радикализацию», а потом устроить атаку.
Для предотвращения угроз безопасности, власти решили усилить охрану школ и университетов, а также железных дорог и туристических объектов.
В связи с ростом террористической угрозы полиция выпустила специальное конфиденциальное заявление и предупредила о «крайне высоком уровне террористической угрозы» как во Франции, так и в других европейских странах. Как отмечает Le Parisien, это было сделано после того, как в распоряжении правоохранительных оказались материалы пропаганды террористов, которые призывают своих сторонников «завоевать доверие неверующих, скрывая свою радикализацию», а потом устроить атаку.
Для предотвращения угроз безопасности, власти решили усилить охрану школ и университетов, а также железных дорог и туристических объектов.
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