Филипп Киркоров разыскивает поклонниц 20-летней давности

Король эстрады признался, что разбирал многолетний гастрольный архив и наткнулся на кадры, которые до слез его тронули.
Далекий 1996 год, Пермь, стадион забит до отказа. Киркорову было 29 лет, он знаменит и влюблен в Пугачёву. Во время очередного хита на сцене появились незваные гости — маленькие копии Пугачёвой и Киркорова, в таких же костюмах.
Под рыжим париком, как у Примадонны, и кучерявой шевелюрой, как у Киркорова, скрывались сестры Киселёвы — 10-летняя Алёна и 8-летняя Юля. Народ ликовал на трибунах. Это оказались знаменитые на всю Пермь девочки, организовавшие такой свой театр пародий. С тех пор ни один приезд артиста в город не обходился без них. Девочки встречали своего кумира у трапа самолета, выступали с ним на концертах, сидели за одним столом на пресс-конференциях.
Тогда Киркоров не сомневался, что девочек ждет большое будущее, они вырастут настоящими
артистками. Теперь звезда беспокоится: где сегодня его уральские партнерши по сцене,
как сложилась их судьба? За 20 лет они ни разу о себе не напомнили.
Филипп Киркоров, музыкант: «Я человек сентиментальный. Это была удивительная история, она так меня растрогала. Найдите их, найдите, может у них сохранились эти записи».
Программа «Ты не поверишь!» нашла сестер Киселёвых. Они выросли, но своего кумира вспоминают с благодарностью. Король российской эстрады стал им практически крестным отцом. Алёна так и живет в Перми и работает арт-директором на круизном теплоходе. Юлия вышла замуж, переехала в Америку, но уроки Киркорова не забыла.
Под рыжим париком, как у Примадонны, и кучерявой шевелюрой, как у Киркорова, скрывались сестры Киселёвы — 10-летняя Алёна и 8-летняя Юля. Народ ликовал на трибунах. Это оказались знаменитые на всю Пермь девочки, организовавшие такой свой театр пародий. С тех пор ни один приезд артиста в город не обходился без них. Девочки встречали своего кумира у трапа самолета, выступали с ним на концертах, сидели за одним столом на пресс-конференциях.
Тогда Киркоров не сомневался, что девочек ждет большое будущее, они вырастут настоящими
артистками. Теперь звезда беспокоится: где сегодня его уральские партнерши по сцене,
как сложилась их судьба? За 20 лет они ни разу о себе не напомнили.
Филипп Киркоров, музыкант: «Я человек сентиментальный. Это была удивительная история, она так меня растрогала. Найдите их, найдите, может у них сохранились эти записи».
Программа «Ты не поверишь!» нашла сестер Киселёвых. Они выросли, но своего кумира вспоминают с благодарностью. Король российской эстрады стал им практически крестным отцом. Алёна так и живет в Перми и работает арт-директором на круизном теплоходе. Юлия вышла замуж, переехала в Америку, но уроки Киркорова не забыла.
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