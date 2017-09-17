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  • 17.09, 12:16

    Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП

    Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП

    Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Ольга Медведцева пострадала в автоаварии под Красноярском.

    Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что по автомобилю олимпийской чемпионки Audi Q5 ударил предмет, вылетевший из впереди идущей машины. За рулем находилась Ольга Медведцева, а в салоне — еще две спортсменки-биатлонистки: Ольга Вилухина и Светлана Слепцова.

    Источник: «По предварительным данным, из впереди идущей машины что-то выпало и попало в стекло автомобиля. Медведцева была доставлена в больницу скорой медицинской помощи в Красноярске и отпущена домой».

    По другим данным, спортсменка получила тяжелую травму головы, была прооперирована и остается в больнице. Как сообщает ТВК, в автомобиль Медведцевой прилетел болт, который пробил стекло и попал в височную часть головы спортсменки.

    Ольга Медведцева — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира.

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