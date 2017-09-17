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  • 17.09, 12:16

    В баварском пабе пожилой мужчина расстрелял посетителей

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    • Фото: @Hartes_Geld / twitter.com
    В баварском пабе пожилой мужчина расстрелял посетителей

    В баварском пабе пожилой мужчина расстрелял посетителей

    В баварском пабе пожилой мужчина расстрелял посетителей
  • Фото: @Hartes_Geld / twitter.com

    • Немецкая полиция разбирается в обстоятельствах вооруженного нападения, которое произошло в Траунройте (Бавария).

    В одном из городских пабов мужчина открыл огонь по посетителям. Инцидент случился накануне вечером, но известно об этом стало только сегодня. По информации газеты Bild, погибли двое мужчин, две женщины получили ранения. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

    Злоумышленник задержан. Им оказался 62-летний местный житель. Мотивы его действий пока неизвестны. Расследованием обстоятельств трагедии занимается прокуратура Траунштайна и криминальная полиция.

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