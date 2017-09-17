Футболиста застрелили на тренировке в Черногории

Вратарь черногорского «Бокеля» Горан Ленац погиб во время тренировки на базе клуба.
Неизвестный открыл огонь накануне, 16 сентября, вечером. Ленац, который участвовал в тренировке на базе клуба в городе Котор, был ранен в голову. Спасти 33-летнего голкипера врачи не смогли.
Сейчас полиция продолжает поиски злоумышленника. Как отмечает портал Goal, сначала злоумышленник несколько раз выстрелил в воздух, чтобы распугать потенциальных свидетелей.
Сейчас полиция продолжает поиски злоумышленника. Как отмечает портал Goal, сначала злоумышленник несколько раз выстрелил в воздух, чтобы распугать потенциальных свидетелей.
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