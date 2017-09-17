Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.09, 12:16

    Футболиста застрелили на тренировке в Черногории

    1 комментарий
    • Фото: Lenac Goran / facebook.com
    Футболиста застрелили на тренировке в Черногории

    Футболиста застрелили на тренировке в Черногории

    Футболиста застрелили на тренировке в Черногории
  • Фото: Lenac Goran / facebook.com

    • Вратарь черногорского «Бокеля» Горан Ленац погиб во время тренировки на базе клуба.

    Неизвестный открыл огонь накануне, 16 сентября, вечером. Ленац, который участвовал в тренировке на базе клуба в городе Котор, был ранен в голову. Спасти 33-летнего голкипера врачи не смогли.

    Сейчас полиция продолжает поиски злоумышленника. Как отмечает портал Goal, сначала злоумышленник несколько раз выстрелил в воздух, чтобы распугать потенциальных свидетелей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru