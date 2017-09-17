Румыния vs Удмуртия: куда отправиться за мистикой и языческими обрядами

Любители путешествий по самым таинственным местам планеты могут поехать в Румынию, на родину графа Дракулы, или к языческим жрецам в Удмуртию.
Удмуртия — самое языческое место России. Настоящая Древняя Русь. Здесь чуть ли не в каждой деревне существуют уникальный язык и обряды, которых нигде больше не увидеть. В лесах находятся древние дольмены и капища, в болотах водятся кикиморы. В населенном пункте Бачкеево Игринского района сохранилось здание 1837 года. Здесь располагался этапный пункт, через который шли в Сибирь политические заключенные — декабристы и революционеры. Он до сих пор работает, правда, теперь здесь музей.
Театрализованные шоу здесь устраивают уже 11 лет. Люди сидят на нарах, причитают и плачут. Среди сокамерников нет ни одного профессионального актера: повара, библиотекари, сотрудники сельского дома культуры и местные пенсионеры. Все трудятся на общественных началах, из любви к истории и своей малой родине.
В Киясовском районе Удмуртской находится одно из самых таинственных мест и аномальных зон республики — деревня Карамас-Пельга. Здесь то ли кладбище, то ли капище. Так у язычников называлось место жертвоприношений. Все местные жители считаются колдунами. Здесь есть ритуалы на любой случай, начиная от обрядов и заканчивая приворотами. О своих языческих традициях здесь говорят открыто. Туристам в деревне всегда рады. Погружение в глубину веков обойдется всего в 400 рублей.
Румыния — родина Дракулы и богатейших цыганских баронов. Здесь упыри и вурдалаки — главная достопримечательность, а колдуны на государственном уровне занесены в официальный реестр профессий. Путешествие стоит начать с городка Брана. Более известного и популярного места в Румынии нет.
Здесь жил князь Валахии, великий тиран Влад Цепеш, ставший прообразом Дракулы. На подходе к замку развешена реклама. Предлагают провести романтическую ночь в доме Дракулы или отметить день рождения в кровавой комнате князя. Сразу за порогом жилища становится понятно, что лучше всех здесь работает отдел пиара. Обычный замок типовых правителей, банальная утварь, и ни одной волшебной палочки. Мистику в Румынии найти оказалось непросто. Подробности — в программе «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
Театрализованные шоу здесь устраивают уже 11 лет. Люди сидят на нарах, причитают и плачут. Среди сокамерников нет ни одного профессионального актера: повара, библиотекари, сотрудники сельского дома культуры и местные пенсионеры. Все трудятся на общественных началах, из любви к истории и своей малой родине.
В Киясовском районе Удмуртской находится одно из самых таинственных мест и аномальных зон республики — деревня Карамас-Пельга. Здесь то ли кладбище, то ли капище. Так у язычников называлось место жертвоприношений. Все местные жители считаются колдунами. Здесь есть ритуалы на любой случай, начиная от обрядов и заканчивая приворотами. О своих языческих традициях здесь говорят открыто. Туристам в деревне всегда рады. Погружение в глубину веков обойдется всего в 400 рублей.
Румыния — родина Дракулы и богатейших цыганских баронов. Здесь упыри и вурдалаки — главная достопримечательность, а колдуны на государственном уровне занесены в официальный реестр профессий. Путешествие стоит начать с городка Брана. Более известного и популярного места в Румынии нет.
Здесь жил князь Валахии, великий тиран Влад Цепеш, ставший прообразом Дракулы. На подходе к замку развешена реклама. Предлагают провести романтическую ночь в доме Дракулы или отметить день рождения в кровавой комнате князя. Сразу за порогом жилища становится понятно, что лучше всех здесь работает отдел пиара. Обычный замок типовых правителей, банальная утварь, и ни одной волшебной палочки. Мистику в Румынии найти оказалось непросто. Подробности — в программе «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
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