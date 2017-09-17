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  • 17.09, 12:16

    Бывший генсек НАТО допустил ослабление санкций против РФ в случае ввода в Донбасс миротворцев

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    Бывший генсек НАТО допустил ослабление санкций против РФ в случае ввода в Донбасс миротворцев

    Бывший генсек НАТО допустил ослабление санкций против РФ в случае ввода в Донбасс миротворцев

    Бывший генсек НАТО и внештатный советник президента Украины Расмуссен допустил ослабление антироссийских санкций в случае начала миротворческой миссии в Донбассе.

    Внештатный советник президента Украины и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допускает ослабление антироссийских санкций в случае, если РФ согласится на размещение миротворческой миссии в Донбассе. Об этом Расмуссен заявил на международной конференции «Ялтинская европейская стратегия», которая проходит в Киеве, передает УНИАН.

    По словам Расмуссена, миротворческую миссию необходимо наделить полномочиями контролировать российско-украинскую границу. До этих пор нужно «сохранять решительное давление на Россию» и не исключать возможности поставок на Украину летального оружия.

    смотретьЭксперты оценили, кто может выиграть от размещения миротворцев в Донбассе
    Эксперты оценили, кто может выиграть от размещения миротворцев в Донбассе
    Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею отправки на Украину миротворцев в том случае, если они будут находиться на линии разграничения и нигде больше. В Германии эту инициативу назвали «интересной», а у украинских властей она вызвала настоящую панику. Представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что США не готовят документ по инициативе о миротворческой миссии в Донбассе.

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