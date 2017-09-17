Военные РФ и Белоруссии завершили первый этап учений «Запад-2017»

Минобороны рассказало об итогах первого этапа учений
«Запад-2017».
За трое суток российские и белорусские военные отработали приведение подразделений в высшие степени боевой готовности, выход в районы сосредоточения, развертывание пунктов управления и командных пунктов, а также организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения.
А на полигонах «Борисовский» и «Осиповический» выполнялись задачи по обнаружению и уничтожению диверсионных групп, блокированию незаконных вооруженных формирований и отражению наступления условного противника. Были задействованы подразделения Западного военного округа, Балтийского флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск и специального назначения.
Во время второго этапа, который до 20 сентября будет проходить на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря, военным предстоит отработать ведение маневренной обороны, переход к наступательным действиям и завершение разгрома противника, сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, всего в учениях «Запад-2017» задействованы 12,7 тыс. военнослужащих из России и Белоруссии, около 70 самолетов и вертолетов, а также 250 танков, до 200 орудий и 10 кораблей. По замыслу учений, на территорию Белоруссии и Калининградской области проникли экстремисты, которые намерены проводить теракты и дестабилизировать обстановку в регионе. При этом радикалы имеют внешнюю поддержку, получая оружие и военную технику с воздуха и моря.
А на полигонах «Борисовский» и «Осиповический» выполнялись задачи по обнаружению и уничтожению диверсионных групп, блокированию незаконных вооруженных формирований и отражению наступления условного противника. Были задействованы подразделения Западного военного округа, Балтийского флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск и специального назначения.
Во время второго этапа, который до 20 сентября будет проходить на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря, военным предстоит отработать ведение маневренной обороны, переход к наступательным действиям и завершение разгрома противника, сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, всего в учениях «Запад-2017» задействованы 12,7 тыс. военнослужащих из России и Белоруссии, около 70 самолетов и вертолетов, а также 250 танков, до 200 орудий и 10 кораблей. По замыслу учений, на территорию Белоруссии и Калининградской области проникли экстремисты, которые намерены проводить теракты и дестабилизировать обстановку в регионе. При этом радикалы имеют внешнюю поддержку, получая оружие и военную технику с воздуха и моря.
Комментарии