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  • 17.09, 12:16

    Военные РФ и Белоруссии завершили первый этап учений «Запад-2017»

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    • Фото: минобороны.рф
    Военные РФ и Белоруссии завершили первый этап учений <nobr>«Запад-2017»</nobr>

    Военные РФ и Белоруссии завершили первый этап учений «Запад-2017»

    Военные РФ и Белоруссии завершили первый этап учений <nobr>«Запад-2017»</nobr>
  • Фото: минобороны.рф

    • Минобороны рассказало об итогах первого этапа учений «Запад-2017».

    За трое суток российские и белорусские военные отработали приведение подразделений в высшие степени боевой готовности, выход в районы сосредоточения, развертывание пунктов управления и командных пунктов, а также организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения.

    А на полигонах «Борисовский» и «Осиповический» выполнялись задачи по обнаружению и уничтожению диверсионных групп, блокированию незаконных вооруженных формирований и отражению наступления условного противника. Были задействованы подразделения Западного военного округа, Балтийского флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск и специального назначения.

    Во время второго этапа, который до 20 сентября будет проходить на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря, военным предстоит отработать ведение маневренной обороны, переход к наступательным действиям и завершение разгрома противника, сообщили в Минобороны РФ.

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    Напомним, всего в учениях «Запад-2017» задействованы 12,7 тыс. военнослужащих из России и Белоруссии, около 70 самолетов и вертолетов, а также 250 танков, до 200 орудий и 10 кораблей. По замыслу учений, на территорию Белоруссии и Калининградской области проникли экстремисты, которые намерены проводить теракты и дестабилизировать обстановку в регионе. При этом радикалы имеют внешнюю поддержку, получая оружие и военную технику с воздуха и моря.

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