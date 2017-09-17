IFA 2017: в Берлине представили бытовую технику и электронику будущего

Каждый год в начале осени «Чудо техники» приезжает в Берлин на техническую выставку IFA — это уникальный шанс увидеть разом все новинки предстоящего сезона, особенно те, что касаются бытовой техники.
Иногда простая идея может добавить удобства и заставить по-новому взглянуть на привычные приборы. Как, например, холодильник, меняющий цвет. Компания-производитель из Германии додумалась выпустить серию разноцветных накладок, которые крепятся на магнитах и зацепах сверху, так что при смене интерьера или переезде можно заставить и холодильник выглядеть по-новому.
Надежность бытовых приборов инженеры тоже стараются повышать — внедряя новые линейные компрессоры в холодильники или прямое, безо всяких ремней, подключение барабанов в стиральных машинах.
И в стиральных машинах, и в посудомойках, и даже в духовках — везде теперь применяют пар. Он позволяет лучше отчищать грязь, быстрее сушить вымытую посуду, а еда в такой печке получается нежнее, недаром профессиональные повара давно применяют пароконвектоматы. Умеют некоторые новые духовки и самоочищаться с помощью двойной системы удаления грязи — паром и пиролизом, а также при повышении температуры до 500 градусов, когда весь жир сгорает, отпадает и остается лишь протереть.
Новации делают бытовые приборы удобнее и эффективнее. Посудомоечные машины теперь разбрызгивают воду самыми хитрыми способами — вращением сопел или поворотами наконечников, так что струи проникают в самые потаенные грязные места. А некоторые модели в конце программы сами приоткрывают дверь, чтобы посуда быстрее высохла.
Много интересного есть и в области электроники. Например, известный японский производитель создал смартфон, который умеет объемно сканировать. Так, что можно скопировать почти любой объект, тут же распечатав на 3D-принтере. Или отсканировать себя и добавить свой реальный образ в компьютерную игру. Еще одна новинка — очень тонкие, но при этом суперзащищенные телефоны, которые не боятся ни воды, ни падений…
Все тоньше становятся и телевизоры — умные, на органических светодиодах, с яркой картинкой в разрешении 4К. Но больше всего интереса вызывает прозрачный телевизор, тоже родом из Японии. Такой можно встроить в витрину магазина или в дверцу холодильника, чтобы видеть и его содержимое и, например, прогноз погоды.
Подробности с выставки IFA-2017 — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Надежность бытовых приборов инженеры тоже стараются повышать — внедряя новые линейные компрессоры в холодильники или прямое, безо всяких ремней, подключение барабанов в стиральных машинах.
И в стиральных машинах, и в посудомойках, и даже в духовках — везде теперь применяют пар. Он позволяет лучше отчищать грязь, быстрее сушить вымытую посуду, а еда в такой печке получается нежнее, недаром профессиональные повара давно применяют пароконвектоматы. Умеют некоторые новые духовки и самоочищаться с помощью двойной системы удаления грязи — паром и пиролизом, а также при повышении температуры до 500 градусов, когда весь жир сгорает, отпадает и остается лишь протереть.
Новации делают бытовые приборы удобнее и эффективнее. Посудомоечные машины теперь разбрызгивают воду самыми хитрыми способами — вращением сопел или поворотами наконечников, так что струи проникают в самые потаенные грязные места. А некоторые модели в конце программы сами приоткрывают дверь, чтобы посуда быстрее высохла.
Много интересного есть и в области электроники. Например, известный японский производитель создал смартфон, который умеет объемно сканировать. Так, что можно скопировать почти любой объект, тут же распечатав на 3D-принтере. Или отсканировать себя и добавить свой реальный образ в компьютерную игру. Еще одна новинка — очень тонкие, но при этом суперзащищенные телефоны, которые не боятся ни воды, ни падений…
Все тоньше становятся и телевизоры — умные, на органических светодиодах, с яркой картинкой в разрешении 4К. Но больше всего интереса вызывает прозрачный телевизор, тоже родом из Японии. Такой можно встроить в витрину магазина или в дверцу холодильника, чтобы видеть и его содержимое и, например, прогноз погоды.
Подробности с выставки IFA-2017 — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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