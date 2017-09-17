Древнейшая из наук или шарлатанство: строит ли верить в гороскопы

Астрология — древнейшая из наук или шарлатанство, реальный способ узнать будущее или психологический трюк? Сколько на самом деле знаков Зодиака и стоит ли верить в предсказания?

Проверить, правду ли говорят астрологи и их гороскопы, представители официальной науки пытались не раз. В 2009-м индийский астрофизик Джайант Нарликар выдал 27 астрологам данные о времени рождения и прочие важные для предсказаний сведения, которые касались целой группы школьников — предлагалось определить по звездам, кто учится хорошо, а у кого врожденные проблемы с умственным развитием.



Александр Панчин, популяризатор науки: «И оказалось, что они этого сделать не могут лучше, чем просто случайное угадывание».



В 1985-м в журнале Nature американский физик Шон Карлсон опубликовал другое исследование. Он попросил астрологов составить гороскопы на 117 человек и найти верное среди составленных психологами описаний личности. Для упрощения задачи астрологам давали на каждого подопытного всего три описания — одно верное и еще два случайных. В каком числе случаев гороскоп совпал с данными психологов? В одном из трех. То есть опять это было просто угадывание.



В 1971-м аспирант Мичиганского университета Бернард Сильверман собрал данные о 3,5 тысячах супружеских пар и попросил астрологов по гороскопам определить, кто живет благополучно, а кто развелся. И снова звезды не помогли: совпадения были редкими и случайными. Нам стало интересно, мы изучили с этой точки зрения и жизнь отечественных звезд.



Если проанализировать с астрологической точки зрения супружеские пары, известные своей крепостью, то выявится ужасающая картина. Все неправильно! Светлана Немоляева и Александр Лазарев до его ухода в 2011-м прожили вместе 51 год, хотя союз Овна с Козерогом не относится к лучшим вариантам. Муслим Магомаев и Тамара Синявская — 34 года вместе, несмотря на плохую сочетаемость Льва и Рака. Их разлучила только смерть Магомаева в 2008-м. Владимир Меньшов и Вера Алентова, дай им бог здоровья, в браке уже 55 лет, хотя Дева и Рыбы в гороскопах не очень дружат. Про Михаила Боярского и его супругу Ларису Луппиан в звездных книгах пишут, что «идиллия Козерога и Водолея продлится недолго», но они уже 40 лет вместе. Есть и обратные примеры: Никите и Татьяне Михалковым небо благоволит: 44-летний союз Весов и Водолея астрологов не удивляет и убеждает в том, что гороскопы иногда все-таки не врут.



Именно на таких редких совпадениях и держится вся вера в астропрогнозы. Нейропсихологи это называют апофенией — склонностью видеть закономерности там, где их на самом деле нет. Как это работает, показал экспериментатор Бертрам Форер. Он провел обычные личностные тесты для своих студентов, но вместо настоящего результата подсунул гороскоп из местной газеты, причем один и тот же для всех. Ученики при этом утверждали, что личность их описана очень точно. Программа «Чудо техники» провела свой эксперимент и попросили людей на улице оценить, хорошо ли это предсказание описывает их прошедшую неделю. Подробнее — в репортаже НТВ.