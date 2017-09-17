Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 17 сентября

В США людей с больным сердцем предупредили о возможной атаке хакеров. В Германии придумали, как реанимировать старые автомобильные дворники. В Англии играющему во время операции саксофонисту удалили опухоль на мозге. Шесть крупнейших банков мира вводят новую криптовалюту USC. Генные инженеры придумали как побороть острый лимфобластный лейкоз.
Хакеры-убийцы?
Такое могло произойти только в наш цифровой век, когда люди стремительно приобретают черты киборгов. В США около полумиллиона пациентов с кардиостимуляторами получили извещение о том, что им надо сходить к врачу и обновить программную прошивку того устройства, от которого зависит их жизнь. Дело в том, что специалисты компании-производителя обнаружили уязвимость, которая позволяет хакерам с расстояния до 15 метров взламывать кардиостимулятор и нарушать его работу, что чревато понятно чем. К счастью, реально таких случаев пока не зафиксировано, но на всякий случай пациентам придется сходить к доктору и потратить, как сообщается, 10 минут на то, чтобы поставить защиту.
Обновление дворников
В Германии по цене 13 евро за штуку начали продавать новинку, которая позволяет продлить жизнь автомобильным дворникам. Это машинка, которая очень точно срезает очень тонкий слой с резиновой кромки стеклоочистителя. Причина полос на стекле у старых дворников — это микроповреждения края, и если его снова сделать ровным, то результат улучшится. Журналисты, которые тестировали новинку, говорят, что и правда работает очень хорошо, причем повторять процедуру можно несколько раз, экономя действительно кучу денег.
Музыка и скальпель
В Англии провели уже далеко не первую, но все равно поражающую воображение операцию на мозге, во время которой пациент — профессиональный музыкант и учитель Дэн Фаббио — играл на саксофоне. Это было нужно врачам, чтобы контролировать во время удаления доброкачественной опухоли, не задели ли они зоны мозга, ответственные за музыкальные способности. Эти зоны для начала точно определили при помощи сканирований мозга, во время которых Дэн тоже играл, а врачи смотрели, какие части активируются — у разных людей эти зоны могут несколько различаться. Для операции, во время которой пациент находился в сознании, были выбраны музыкальные отрывки, не требующие сильного напряжения дыхательной системы.
Цифровая валюта
Возможно, на планете вскоре появится подобие единой мировой валюты, и это будет не американский доллар. Шесть крупнейших банков (включая UBS, Credit Suisse и HSBS) объявили, что готовятся к концу 2018-го года начать расчеты между собой в цифровых деньгах — это новая криптовалюта под названием USC — Utility Settlement Coin, дословно «удобная денежная единица для расчетов». Смысл технологии в том, что каждая сумма при платеже представляет собой код, внутри которого хранятся данные о всех предыдущих расчетах, то есть все прозрачно, и никто никого не обманет. Банки для начала планируют ускорить при помощи криптовалюты скорость проведения сделок с ценными бумагами — больше не придется ждать прохождения обычных платежей. Вообще, криптовалюты — такие, как биткойн и этереум — стремительно завоевывают мировой рынок и укрепляют свой курс. Их уже принимают в качестве платежного средства многие коммерческие предприятия, хотя есть и законодательные пробелы. В России, например, недавно было открыто уголовное дело против нескольких человек, обналичивших биткойны.
Генные инженеры против рака
Настоящим прорывом в лечении онкологических болезней уже называют то, что произошло в США. Там официально одобрено первой средство генной терапии против злокачественной опухоли — правда, пока лишь одного вида (это острый лимфобластный лейкоз), и только для пациентов в возрасте от 3 до 25 лет. Ограничивает применение и цена курса, разработанного крупной швейцарской компанией, — 475 тысяч долларов. Но зато такое лечение показывает очень высокую эффективность в тех случаях, когда другие методы оказались бессильны. Работает это так: у пациента забирают иммунные клетки (Т-лимфоциты) везут в лабораторию компании, и там их генномодифицируют: при помощи вирусов встраивают такие гены, которые позволяют лимфоцитам уже в организме находить клетки опухоли и убивать их. Подобный метод уже применяют при некоторых неонкологических болезнях и испытывают еще для нескольких видов рака.
Такое могло произойти только в наш цифровой век, когда люди стремительно приобретают черты киборгов. В США около полумиллиона пациентов с кардиостимуляторами получили извещение о том, что им надо сходить к врачу и обновить программную прошивку того устройства, от которого зависит их жизнь. Дело в том, что специалисты компании-производителя обнаружили уязвимость, которая позволяет хакерам с расстояния до 15 метров взламывать кардиостимулятор и нарушать его работу, что чревато понятно чем. К счастью, реально таких случаев пока не зафиксировано, но на всякий случай пациентам придется сходить к доктору и потратить, как сообщается, 10 минут на то, чтобы поставить защиту.
Обновление дворников
В Германии по цене 13 евро за штуку начали продавать новинку, которая позволяет продлить жизнь автомобильным дворникам. Это машинка, которая очень точно срезает очень тонкий слой с резиновой кромки стеклоочистителя. Причина полос на стекле у старых дворников — это микроповреждения края, и если его снова сделать ровным, то результат улучшится. Журналисты, которые тестировали новинку, говорят, что и правда работает очень хорошо, причем повторять процедуру можно несколько раз, экономя действительно кучу денег.
Музыка и скальпель
В Англии провели уже далеко не первую, но все равно поражающую воображение операцию на мозге, во время которой пациент — профессиональный музыкант и учитель Дэн Фаббио — играл на саксофоне. Это было нужно врачам, чтобы контролировать во время удаления доброкачественной опухоли, не задели ли они зоны мозга, ответственные за музыкальные способности. Эти зоны для начала точно определили при помощи сканирований мозга, во время которых Дэн тоже играл, а врачи смотрели, какие части активируются — у разных людей эти зоны могут несколько различаться. Для операции, во время которой пациент находился в сознании, были выбраны музыкальные отрывки, не требующие сильного напряжения дыхательной системы.
Цифровая валюта
Возможно, на планете вскоре появится подобие единой мировой валюты, и это будет не американский доллар. Шесть крупнейших банков (включая UBS, Credit Suisse и HSBS) объявили, что готовятся к концу 2018-го года начать расчеты между собой в цифровых деньгах — это новая криптовалюта под названием USC — Utility Settlement Coin, дословно «удобная денежная единица для расчетов». Смысл технологии в том, что каждая сумма при платеже представляет собой код, внутри которого хранятся данные о всех предыдущих расчетах, то есть все прозрачно, и никто никого не обманет. Банки для начала планируют ускорить при помощи криптовалюты скорость проведения сделок с ценными бумагами — больше не придется ждать прохождения обычных платежей. Вообще, криптовалюты — такие, как биткойн и этереум — стремительно завоевывают мировой рынок и укрепляют свой курс. Их уже принимают в качестве платежного средства многие коммерческие предприятия, хотя есть и законодательные пробелы. В России, например, недавно было открыто уголовное дело против нескольких человек, обналичивших биткойны.
Генные инженеры против рака
Настоящим прорывом в лечении онкологических болезней уже называют то, что произошло в США. Там официально одобрено первой средство генной терапии против злокачественной опухоли — правда, пока лишь одного вида (это острый лимфобластный лейкоз), и только для пациентов в возрасте от 3 до 25 лет. Ограничивает применение и цена курса, разработанного крупной швейцарской компанией, — 475 тысяч долларов. Но зато такое лечение показывает очень высокую эффективность в тех случаях, когда другие методы оказались бессильны. Работает это так: у пациента забирают иммунные клетки (Т-лимфоциты) везут в лабораторию компании, и там их генномодифицируют: при помощи вирусов встраивают такие гены, которые позволяют лимфоцитам уже в организме находить клетки опухоли и убивать их. Подобный метод уже применяют при некоторых неонкологических болезнях и испытывают еще для нескольких видов рака.
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