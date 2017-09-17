На гребне волны: более 200 яхтсменов впервые прошли под аркой Крымского моста

В рамках фестиваля водных видов спорта парусная регата впервые прошла под аркой моста через Керченский пролив.

Участники состязания двигались из акватории Черного моря в сторону Азовского. Фестиваль посвящен масштабной стройке — возведению Крымского моста, проводится он в третий раз. В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников. Силами решили померяться более 200 яхтсменов, кайт- и виндсерфингистов, которые соревнуются в разных дисциплинах.



В состязаниях по парусному спорту на дистанцию в 300 морских миль вышли более 20 крейсерских яхт. Гонка проходит вдоль побережья Крыма по маршруту Севастополь — Геленджик. Экипажи уже преодолели основную часть пути и планируют завершить турнир 20 сентября.