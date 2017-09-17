Южная Корея и США договорились ужесточить санкции против КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры в ходе которых договорились ужесточить санкции в отношении Северной Кореи.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейские СМИ, лидеры двух стран обязались укреплять тесное сотрудничество между Южной Кореей и США.
Пак Су Хен, представитель администрации президента Южной Кореи: «Они договорились оказывать более практическое давление на Северную Корею, чтобы она осознала, что если она продолжит провокации, то подвергнется большей дипломатической изоляции и столкнется с дополнительным экономическим давлением».
Кроме того, Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин призвали Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций, отметив, что они приведут к изоляции и возможному краху КНДР.
Пак Су Хен: «Лидеры отметили важность применения резолюции Совета Безопасности ООН в тесном сотрудничестве с международным сообществом и согласились продолжить обсуждение этого вопроса».
Напомним, утром в пятницу КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским Хоккайдо и упала в Тихий океан. Южная Корея в ответ совершила пуск двух ракет.
Пак Су Хен, представитель администрации президента Южной Кореи: «Они договорились оказывать более практическое давление на Северную Корею, чтобы она осознала, что если она продолжит провокации, то подвергнется большей дипломатической изоляции и столкнется с дополнительным экономическим давлением».
Кроме того, Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин призвали Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций, отметив, что они приведут к изоляции и возможному краху КНДР.
Пак Су Хен: «Лидеры отметили важность применения резолюции Совета Безопасности ООН в тесном сотрудничестве с международным сообществом и согласились продолжить обсуждение этого вопроса».
Напомним, утром в пятницу КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским Хоккайдо и упала в Тихий океан. Южная Корея в ответ совершила пуск двух ракет.
Комментарии