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  • 17.09, 10:46

    В Приамурье по вине пьяного водителя погиб человек

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    В Приамурье по вине пьяного водителя погиб человек

    В Приамурье по вине пьяного водителя погиб человек

    В автокатастрофе в Белогорском районе Амурской области погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами.

    Авария произошла накануне вечером в селе Возжаевка. По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел с проезжей части и наехал на бетонный блок.

    В результате ДТП пассажир, мужчина 1998 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Водитель 1991 года рождения и пассажирка 1980 года рождения доставлены в больницу с травмами.

    Установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по региону.

    Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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