В Приамурье по вине пьяного водителя погиб человек

В автокатастрофе в Белогорском районе Амурской области погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами.
Авария произошла накануне вечером в селе Возжаевка. По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел с проезжей части и наехал на бетонный блок.
В результате ДТП пассажир, мужчина 1998 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Водитель 1991 года рождения и пассажирка 1980 года рождения доставлены в больницу с травмами.
Установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по региону.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В результате ДТП пассажир, мужчина 1998 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Водитель 1991 года рождения и пассажирка 1980 года рождения доставлены в больницу с травмами.
Установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по региону.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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