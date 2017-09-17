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  • 17.09, 12:16
    «Невеста киллера» Овсиенко дождалась любимого из тюрьмы и выслушала его признание. знаменитости, криминал, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Невеста киллера» Овсиенко дождалась любимого из тюрьмы и выслушала его признание

    «Невеста киллера» Овсиенко дождалась любимого из тюрьмы и выслушала его признание

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    «Невеста киллера» Овсиенко дождалась любимого из тюрьмы и выслушала его признание

    «Невеста киллера» Овсиенко дождалась любимого из тюрьмы и выслушала его признание

    «Невеста киллера» Овсиенко дождалась любимого из тюрьмы и выслушала его признание

      Он решился на чистосердечное признание, чтобы она наконец узнала, кто рядом с ней. Как муж Татьяны Овсиенко угодил в самую опасную преступную группировку и что его связывает с главным криминальным авторитетом Кумариным? Как он замешан в организации самого громкого покушения в Питере и кто помогал ему жить по поддельным документам?

      Татьяна Овсиенко — звезда эстрады и секс-символ 90-х. Теперь ее называют близкой подругой мафиози и даже «невестой киллера». В следственных органах ее жениха считают одним из самых влиятельных и опасных главарей знаменитой тамбовской группировки.

      Саша Чудной — он же Анатолий Мазуренко, он же Александр Меркулов. Его уважал авторитет Владимир Кумарин — знаменитый теневой «хозяин» Петербурга. На него ровнялись «рязанские», его обвиняли в организации резонансного заказного убийства в Санкт-Петербурге. Несколько лет МВД, ФСБ, Интерпол охотились за ним по всему миру.

      Но она не знала о его прошлом ничего, но увидев лишь раз, влюбилась без памяти, как девчонка. Они долго скрывали свои отношения от прессы и от родных. И даже когда спецназ провел целую операцию, чтобы взять ее Сашу, она не спросила за что. Потом было два суда и четыре года за решеткой.

      Он предлагал ей расстаться, но Овсиенко призналась, что жить без него не может.

      Татьяна Овсиенко: «Это уже моя любовь. Она в моем сердце».

      Она ждала все эти годы. И он наконец вышел. Герой тюремно-криминального романа и гражданский муж Татьяны Овсиенко Саша Чудной решится на чистосердечное признание.

      Александр Меркулов: «Это мое первое интервью, которое я вот так лично даю».

      И он сознается во всем, то отводя взгляд, то глядя своей Татьяне прямо в глаза. А она услышит все это впервые. Замечательной певице и просто красавице Татьяне Овсиенко предстоит прожить три жизни и сыграть три роли: свидетеля по делу, присяжного и наконец судьи. Это — настоящая сенсация, о которой еще «будут говорить». Очная ставка певицы Татьяны Овсиенко и ее криминального мужа Александра Меркулова — в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. Подробнее — в видеоматериале.

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