В Сети заблокировали объявление о продаже редких растений из парка «Зарядье»

Сайт бесплатных объявлений Avito классифицировал объявление о продаже растений из парка «Зарядье» как реализацию краденной продукции и заблокировал сообщение.
Объявление о продаже растений из московского парка «Зарядье» нашли пользователи соцсетей. В сообщении говорилось о продаже «уникальных саженцев из разных уголков России».
Продавец по имени Юрий предлагал купить не только редкие мхи и лишайники, но и даже саженец молодой ели. Цены за товар — от 500 рублей до 5 тысяч.
Сейчас объявление недоступно. Как сообщили РБК в пресс-службе Avito, модераторы заблокировали объявление, так как сочли товар краденым.
Ранее начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин сообщал, что из-за большого наплыва посетителей пострадала часть растений, всего было вытоптано около 10 тысяч посадочных единиц. Позже это сообщение опровергли в пресс-службе парка, отметив, что «сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы».
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы. В День города его посетил Владимир Путин.
Продавец по имени Юрий предлагал купить не только редкие мхи и лишайники, но и даже саженец молодой ели. Цены за товар — от 500 рублей до 5 тысяч.
Саженцы из #Зарядье продаются на Avito@VRSoloviev @A_Gasparyan @volkova__vhttps://t.co/CfNOiC7mX6 pic.twitter.com/ekityRpGDz— Мориарти (@teh_Moriarty) 16 сентября 2017 г.
Сейчас объявление недоступно. Как сообщили РБК в пресс-службе Avito, модераторы заблокировали объявление, так как сочли товар краденым.
Ранее начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин сообщал, что из-за большого наплыва посетителей пострадала часть растений, всего было вытоптано около 10 тысяч посадочных единиц. Позже это сообщение опровергли в пресс-службе парка, отметив, что «сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы».
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы. В День города его посетил Владимир Путин.
Комментарии