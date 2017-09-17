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  • 17.09, 10:46

    В Сети заблокировали объявление о продаже редких растений из парка «Зарядье»

    1 комментарий
    • Фото: @A_Kapustin / twitter.com
    В Сети заблокировали объявление о продаже редких растений из парка «Зарядье»

    В Сети заблокировали объявление о продаже редких растений из парка «Зарядье»

    В Сети заблокировали объявление о продаже редких растений из парка «Зарядье»
  • Фото: @A_Kapustin / twitter.com

    • Сайт бесплатных объявлений Avito классифицировал объявление о продаже растений из парка «Зарядье» как реализацию краденной продукции и заблокировал сообщение.

    Объявление о продаже растений из московского парка «Зарядье» нашли пользователи соцсетей. В сообщении говорилось о продаже «уникальных саженцев из разных уголков России».

    Продавец по имени Юрий предлагал купить не только редкие мхи и лишайники, но и даже саженец молодой ели. Цены за товар — от 500 рублей до 5 тысяч.



    Сейчас объявление недоступно. Как сообщили РБК в пресс-службе Avito, модераторы заблокировали объявление, так как сочли товар краденым.

    смотретьСотрудники Росгвардии пытаются уберечь «Зарядье» от новых набегов вандалов
    Сотрудники Росгвардии пытаются уберечь «Зарядье» от новых набегов вандалов
    Ранее начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин сообщал, что из-за большого наплыва посетителей пострадала часть растений, всего было вытоптано около 10 тысяч посадочных единиц. Позже это сообщение опровергли в пресс-службе парка, отметив, что «сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы».

    Парк «Зарядье» открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы. В День города его посетил Владимир Путин.

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