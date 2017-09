СМИ узнали о найденной на лондонском кладбище Всех Святых могиле Джека-потрошителя

Jack The Ripper’s grave REVEALED: Killer who slayed prostitutes in revenge for sex disease https://t.co/NvH7AhpI0J pic.twitter.com/yncUby6Tzy — Daily Star (@Daily_Star) 16 сентября 2017 г.

Маньяком, известным как Джек-потрошитель, мог быть Томас Катбуш. Как пишет издание Daily Star , к такому мнению пришел исследователь Дэвид Буллок, большую часть своей жизни потративший на то, чтобы установить личность серийного убийцы.В своей книге под названием «Человек, который мог быть Джеком» (The Man Who Would Be Jack) Буллок пишет об изученных документах психбольницы Бродмур, где, как предполагалось, умер Катбуш. Автор исследования утверждает, что Томас Катбуш по всем критериям подходит под описание Джека-потрошителя. Он увлекался анатомией и хирургией, ненавидел проституток и работал в лондонском районе Уайтчепел, когда происходили серийные убийства. Известно, что в 1891 году Катбуша арестовали за нападения на двух женщин. Буллок выяснил, что Катбуш похоронен на лондонском кладбище Нунхед, ранее известным как кладбище Всех Святых, там же покоится и вся его семья.Джеком-потрошителем называли маньяка, который орудовал в Уайтчепеле и прилегающих к нему районах британской столицы во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в центральное агентство новостей. Его автор взял на себя ответственность за серию убийств. Жертвами преступлений, которые приписывали Джеку-потрошителю, были проститутки из трущоб. Маньяк перерезал продажным женщинам горло и вспарывал животы. Всего на его счету не менее 6 таких преступлений.