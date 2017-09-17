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  • 17.09, 09:14

    В Томской области перевернулась лодка с людьми

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    В Томской области перевернулась лодка с людьми

    В Томской области перевернулась лодка с людьми

    В акватории Оби идет спасательная операция. В окрестностях города Колпашева Томской области перевернулась лодка, в которой находились 5 человек.

    Инцидент произошел в районе острова Тягаловский. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, двоих пострадавших спасли местные жители, три человека предположительно утонули.

    Спасатели отправились на поиски и уже обследовали русло реки и береговой линии в 3 километрах ниже по течению от места ЧП, но усилия пока результатов не дали. В операции участвуют 24 человека, 6 единиц техники, в том числе 4 плавсредства.

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