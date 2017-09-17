В Шанхае старинный храм вместе со статуями перенесли на новое место: видео

Сложную операцию по переносу здания провели в Шанхае. Там буддийский храм переехал на новое место. Здание передвинули на 30-метровое расстояние.

Эти меры потребовались, чтобы укрепить храм и расширить площадь всего комплекса, который уже не справлялся с наплывом верующих.



Строители провели специальные рельсы под фундамент переносимого здания, по которым оно проехало 30-метровое расстояние.