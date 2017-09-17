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  • 17.09, 09:14
    В Шанхае старинный храм вместе со статуями перенесли на новое место: видео. Китай, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Шанхае старинный храм вместе со статуями перенесли на новое место: видео

    В Шанхае старинный храм вместе со статуями перенесли на новое место: видео

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    В Шанхае старинный храм вместе со статуями перенесли на новое место: видео

    В Шанхае старинный храм вместе со статуями перенесли на новое место: видео

    В Шанхае старинный храм вместе со статуями перенесли на новое место: видео

      Сложную операцию по переносу здания провели в Шанхае. Там буддийский храм переехал на новое место. Здание передвинули на 30-метровое расстояние.

      Эти меры потребовались, чтобы укрепить храм и расширить площадь всего комплекса, который уже не справлялся с наплывом верующих.

      Строители провели специальные рельсы под фундамент переносимого здания, по которым оно проехало 30-метровое расстояние.

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