«Усадьба Jazz» в Сочи: легендарные и начинающие музыканты выступили на одной сцене

Музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz», который считается одним из самых масштабных в стране, завершился в Сочи. В течение нескольких дней на фоне горных вершин выступали известные и начинающие музыканты. Самые талантливые и перспективные получили возможность заявить о себе и получить признание именитого жюри.

Андрей несколько лет придумывал программу, чтобы достойно выступить на фестивале «Усадьба Jazz». Помогла его редкая коллекция гитар. На гитаре-скрипке, например, можно исполнять сразу две музыкальные партии. Играть на таких сложных инструментах Андрею помогает образование. Сначала он освоил аккордеон, затем гитару. Музыкант говорит, что инструменталисты — товар штучный, но на фестивале от жюри не ожидал такого профессионального подхода.



В 14-й раз фестиваль «Усадьба Jazz» собрал профессиональных исполнителей и тех, кто еще только начинает свой путь к большой сцене. Цель музыкального слета — помочь молодым артистам пробиться через беспощадную машину шоу-бизнес.



За всю историю фестиваля на нем выступили больше тысячи музыкантов, многие из них стали настоящими звездами джаза. Как передает корреспондент Андрей Михайлов, в Сочи мероприятие собрало сотни поклонников качественной музыки и почти 300 конкурсантов, лучшие из которых получили возможность выступить на одной сцене с легендами джаза.