Гордость армии: Сергей Шойгу вручил награды лучшим военнослужащим

В Москве наградили лучших военных, в том числе тех, кто участвует в операции российских ВКС в Сирии.

Капитан Артём Капустин в мае этого года спас десятки жизней. Он вычислил и задержал террориста, который пытался уничтожить гуманитарный конвой ООН. Сержант Тимур Рахимов участвовал в разминировании Алеппо. Награду за морскую операцию получил командир фрегата «Адмирал Григорович» Анатолий Величко. В июне сторожевой корабль ударил крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов в Сирии.



Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Я абсолютно уверен в том, что каждый из нас с огромным уважением относится к труду военных. Но Сирийская Арабская Республика и операция там — это не единственное место, где наши военнослужащие оттачивают свое мастерство. Это, безусловно, возросшее кратно количество учений, безусловно, все то, что связано с внезапными проверками и задействованием полигонов почти на 90%».



Министр обороны пожелал солдатам и офицерам больше сил тратить на учебу, тогда намного легче будет в бою. По словам Шойгу, сейчас военные проводят на полигонах 80% времени службы.