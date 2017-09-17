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  • 17.09, 09:14
    Тысячи шведов устроили митинг против учений НАТО в регионе. НАТО, Швеция, армии мира, митинги и протесты, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТысячи шведов устроили митинг против учений НАТО в регионе

    Тысячи шведов устроили митинг против учений НАТО в регионе

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    Тысячи шведов устроили митинг против учений НАТО в регионе

    Тысячи шведов устроили митинг против учений НАТО в регионе

    Тысячи шведов устроили митинг против учений НАТО в регионе

      В шведском Гётеборге активисты вышли на митинг против учений НАТО «Аврора 17». Маневры идут в регионе в эти дни. Тысячи горожан шли по улицам, выкрикивая антивоенные лозунги.

      Активистов не устраивает усиление военной риторики и постоянные разговоры об агрессии России. При этом, по словам организаторов митинга, никто не обращает внимание на то, что агрессивно ведет себя именно НАТО, что рано или поздно приведет к потере пусть и небольшой, но свободы, которой пока еще обладает Швеция.

      Участница антивоенной акции: «В России тоже часто проходят военные учения. Но ее вооруженные силы составляют где-то около 7% от того, что мы имеем в НАТО. Так что я не верю в то, что Россия несет нам угрозу. У них тоже есть право защищать себя. Ведь НАТО и США продвигаются к их границам все ближе и ближе, они просто напрашиваются на войну. Поэтому ежедневные рассказы о том, как опасна Россия, я считаю огромной ложью».

      Крупнейшие за последние 20 лет военные учения в Швеции начались в минувший понедельник, продлятся они до конца месяца. В маневрах участвуют около 19,5 тысячи военнослужащих страны и полторы тысячи солдат из США, Франции, Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Литвы. При этом в Минобороны страны утверждают, что учения не имеют к НАТО никакого отношения.

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