Тысячи шведов устроили митинг против учений НАТО в регионе

В шведском Гётеборге активисты вышли на митинг против учений НАТО «Аврора 17». Маневры идут в регионе в эти дни. Тысячи горожан шли по улицам, выкрикивая антивоенные лозунги.

Активистов не устраивает усиление военной риторики и постоянные разговоры об агрессии России. При этом, по словам организаторов митинга, никто не обращает внимание на то, что агрессивно ведет себя именно НАТО, что рано или поздно приведет к потере пусть и небольшой, но свободы, которой пока еще обладает Швеция.



Участница антивоенной акции: «В России тоже часто проходят военные учения. Но ее вооруженные силы составляют где-то около 7% от того, что мы имеем в НАТО. Так что я не верю в то, что Россия несет нам угрозу. У них тоже есть право защищать себя. Ведь НАТО и США продвигаются к их границам все ближе и ближе, они просто напрашиваются на войну. Поэтому ежедневные рассказы о том, как опасна Россия, я считаю огромной ложью».



Крупнейшие за последние 20 лет военные учения в Швеции начались в минувший понедельник, продлятся они до конца месяца. В маневрах участвуют около 19,5 тысячи военнослужащих страны и полторы тысячи солдат из США, Франции, Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Литвы. При этом в Минобороны страны утверждают, что учения не имеют к НАТО никакого отношения.